Sinner si ferma al secondo turno del Roland Garros: malore nel match contro Cerundolo

Il tennista italiano numero 1 al mondo, Jannik Sinner, ha avuto un malore durante il suo match contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros. L'episodio si è verificato al terzo set quando Sinner era in vantaggio per 5-4 e stava servendo. Dopo una breve pausa, Sinner è rientrato in campo ma non è più sembrato in forma. Ha ceduto il servizio a Cerundolo che ha pareggiato il terzo set. L'argentino, numero 56 al mondo, ha approfittato del calo fisico di Sinner per conquistare il terzo set. Tuttavia, anche il quarto set è stato difficile per Sinner che ha perso per 6-1. Nel quinto e ultimo set, Cerundolo ha strappato il servizio a Sinner e ha tenuto il suo game portandosi sul 2-0.

Jannik Sinner , il tennista italiano numero 1 al mondo nella classifica ATP, ha avuto un malore durante il suo match contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros .

L'episodio si è verificato al terzo set quando Sinner era in vantaggio per 5-4 e stava servendo. Il tennista altoatesino ha dovuto chiedere il medical time-out perché non si sentiva bene e aveva bisogno di vomitare. Dopo una breve pausa, Sinner è rientrato in campo ma non è più sembrato in forma. Ha ceduto il servizio a Cerundolo che ha pareggiato il terzo set.

L'argentino, numero 56 al mondo, ha approfittato del calo fisico di Sinner per conquistare il terzo set. Tuttavia, anche il quarto set è stato difficile per Sinner che ha perso per 6-1. Durante la pausa, Sinner ha provato a rinfrescarsi con un micro-ventilatore elettrico. Nel quinto e ultimo set, Cerundolo ha strappato il servizio a Sinner e ha tenuto il suo game portandosi sul 2-0





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jannik Sinner Juan Manuel Cerundolo Roland Garros Tennis Malore

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pronostico Sinner-Cerundolo J quote secondo turno Roland GarrosPronostico Sinner-Cerundolo J. quote analisi precedenti statistiche secondo turno Slam Roland Garros di giovedì 28 maggio alle 11

Read more »

Roland Garros, Sinner giocherà alle 12: cosa sappiamo di Cerundolo e l’incognita caldoIl numero uno del mondo se la vedrà domani contro l’argentino: cosa c’è da sapere sull’avversario, quali sono i precedenti e il fattore meteo da non sottovalutare

Read more »

Sinner-Cerundolo diretta Roland Garros: segui il match di tennis oggi LIVENel secondo turno, sotto a un caldo torrido, Jannik sfida il fratello minore di Francisco: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Read more »

Sinner-Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros: Jannik cerca il passaggio al terzo turnoDopo la vittoria contro il francese Tabur l'azzurro affronta l'argentino n.68 del ranking il fratello minore del più celebre Francisco

Read more »