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Sinner si ferma al secondo turno del Roland Garros: malore nel match contro Cerundolo

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Sinner si ferma al secondo turno del Roland Garros: malore nel match contro Cerundolo
Jannik SinnerJuan Manuel CerundoloRoland Garros
📆5/28/2026 1:34 PM
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Il tennista italiano numero 1 al mondo, Jannik Sinner, ha avuto un malore durante il suo match contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros. L'episodio si è verificato al terzo set quando Sinner era in vantaggio per 5-4 e stava servendo. Dopo una breve pausa, Sinner è rientrato in campo ma non è più sembrato in forma. Ha ceduto il servizio a Cerundolo che ha pareggiato il terzo set. L'argentino, numero 56 al mondo, ha approfittato del calo fisico di Sinner per conquistare il terzo set. Tuttavia, anche il quarto set è stato difficile per Sinner che ha perso per 6-1. Nel quinto e ultimo set, Cerundolo ha strappato il servizio a Sinner e ha tenuto il suo game portandosi sul 2-0.

Jannik Sinner , il tennista italiano numero 1 al mondo nella classifica ATP, ha avuto un malore durante il suo match contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros .

L'episodio si è verificato al terzo set quando Sinner era in vantaggio per 5-4 e stava servendo. Il tennista altoatesino ha dovuto chiedere il medical time-out perché non si sentiva bene e aveva bisogno di vomitare. Dopo una breve pausa, Sinner è rientrato in campo ma non è più sembrato in forma. Ha ceduto il servizio a Cerundolo che ha pareggiato il terzo set.

L'argentino, numero 56 al mondo, ha approfittato del calo fisico di Sinner per conquistare il terzo set. Tuttavia, anche il quarto set è stato difficile per Sinner che ha perso per 6-1. Durante la pausa, Sinner ha provato a rinfrescarsi con un micro-ventilatore elettrico. Nel quinto e ultimo set, Cerundolo ha strappato il servizio a Sinner e ha tenuto il suo game portandosi sul 2-0

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Jannik Sinner Juan Manuel Cerundolo Roland Garros Tennis Malore

 

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