Sinner si ferma durante il match con Cerundolo a causa del caldo torrido di Parigi. La temperatura supera i 32 gradi e potrebbe raggiungere i 36 gradi percepiti. Il Roland Garros dispone di due strumenti per monitorare le condizioni climatiche.

Sinner si ferma durante il match con Cerundolo : il malore per il caldo torrido di Parigi . L'italiano si ferma sul 5-2 e 0-40 del terzo set, chiedendo di fermare il match.

"Non mi sento bene, mi viene da vomitare", ha detto all'arbitro. La temperatura a Parigi supera i 32 gradi e potrebbe raggiungere i 36 gradi percepiti. Il Roland Garros dispone di due strumenti per monitorare le condizioni climatiche, uno dei quali sul Philippe-Chatrier. Se il valore raggiunge i 32,2 gradi, gli incontri vengono sospesi fino al miglioramento della situazione.

Oltre i 30,1 gradi è prevista una pausa di dieci minuti prima del set decisivo. Sinner si ferma sul campo, mostrando segni di malore, e chiede di fermare il match





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