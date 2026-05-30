L'azzurro ha grande bisogno di recupero, sia fisico che mentale, dopo l'improvviso malessere.

Sinner si ferma per tre settimane dopo il black-out a Parigi. L'obiettivo è tornare a Wimbledon il 29 giugno. L'azzurro ha grande bisogno di recupero, sia fisico che mentale, dopo l'improvviso malessere.

Sinner ha infranto il sogno di conquistare il Roland Garros e ora deve fare accertamenti per capire cosa gli sia successo. Il problema sembra essere legato al caldo e alla pressione che gli è stata messa addosso. Il commentatore Fiorello ha fatto una battuta sarcastica sulla situazione, dicendo che i numeri 1 del tennis sono in piscina a prendere il sole mentre Sinner si trova in difficoltà.

Sinner ha bisogno di staccare e di trovare una soluzione per il suo problema. Non è chiaro cosa esattamente gli sia successo, ma è evidente che il problema sia legato alla sua salute mentale e fisica. Sinner ha bisogno di tempo per recuperare e di trovare una soluzione per il suo problema. Il problema sembra essere legato al caldo e alla pressione che gli è stata messa addosso.

Sinner ha bisogno di staccare e di trovare una soluzione per il suo problema. Non è chiaro cosa esattamente gli sia successo, ma è evidente che il problema sia legato alla sua salute mentale e fisica. Sinner ha bisogno di tempo per recuperare e di trovare una soluzione per il suo problema





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