Jannik Sinner supera Medvedev e si prepara per la finale contro Casper Ruud. La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8, in chiaro e streaming con Sky Sport e, in streaming, con Tv8.it su SkyGo e Now.

All'azzurro, che in semifinale ha eliminato Medvedev , manca solo il successo a Roma per eguagliare Djokovic come unico giocatore ad aver vinto almeno una volta tutti i nove tornei 1000 che, non si beve, ma che si deve far passare in bocca, come uno sciacquo, per stimolare dei recettori che si trovano all’interno della bocca.

Quella di oggi sarà la quinta sfida della loro carriera tra Jannik Sinner e Casper Ruud. I precedenti, sorridono all'italiano, autore di 4 successi su 4: nel 2020 a Vienna (7-6 6-3), nel 2021 sempre nella capitale austriaca (7-5 6-1), alle Atp Finals 2024 (6-1 6-2) e a Roma lo scorso anno (6-0 6-1). La finale degli Internazionali di tennis di Roma, in programma alle 17 tra Jannik Sinner e Casper Ruud, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8.

Il match sarà visibile pure per, gli abbonati, sui canali Sky Sport e, in streaming, sulla piattaforma di Tv8, su SkyGo e su Now. Diretta testuale su Per la seconda stagione consecutiva, Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli Internazionali di tennis di Roma: dopo la sconfitta dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, l'azzurro oggi si trova di fronte il norvegese Casper Ruud, che in semifinale ha eliminato l'altro italiano Luciano Darderi.

Sinner, che nel penultimo atto ha superato Daniil Madvedev, va a caccia dell'ultimo Masters 1000 mancante nella propria bacheca: vincendo oggi eguaglierebbe Novak Djokovic, unico tennista capace di ottenere il Career Golden Masters. L'azzurro, numero uno del mondo, è in una serie aperta incredibile: ha vinto gli ultimi cinque tornei Masters 1000 (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid), di conseguenza, 33 partite consecutive a questo livello di competizione.

Il successo di un italiano a Roma manca esattamente da 50 anni, quando ad imporsi fu Adriano Panatta





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