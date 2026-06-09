Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, è tornato all'ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una seconda giornata di esami clinici. Questi esami erano stati programmati da tempo per indagare sul malore che il tennista aveva avuto durante il Roland Garros.

Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner , è tornato all'ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una seconda giornata di esami clinici . Questi esami erano stati programmati da tempo per indagare sul malore che il tennista aveva avuto durante il Roland Garros .

Sinner era stato avvistato in Sardegna per un periodo di relax con la fidanzata Laila prima di tornare in ospedale. Nel frattempo, l'estate si sta rivelando particolarmente calda e caratterizzata da eventi climatici estremi. La città di Roma, in particolare, è in cima alla classifica degli eventi climatici estremi.

In questo contesto, l'oroscopo di Simon and the Stars prevede una top 5 dei segni più fortunati dall'8 al 14 giugno 2026, con il Toro in discesa e il Leone in cima alla classifica





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