Jannik Sinner è tornato a prendere terra tennis dopo un mese di pausa dovuto a un colpo di calore per Jannik Sinner ha accusato un colpo di calore nel secondo turno del Roland Garros, smettendo sivamente ormai si è ripreso bene e inizio a allenarsi con passione e dedizione. Successivamente, farà il suo ingresso all'Hurlingham Club per partecipare al riuscitissimo 'Giorgio Armani Tennis Classic' da martedì 23 a sabato 27 dell'estate prossima- si terrà il trascorso torneo da non dimenticare e di grande caratura e di prestigio importante.

Jannik Sinner sta per tornare in campo dopo lo stop per malore successivo alla sconfitta al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. La giovane stella azzurra aveva accusato un colpo di calore che lo aveva causato vomito e un accenno di crampi durante il secondo turno del torneo francese.

L'argentino, in inferiorità di due set e 5-1 nel terzo, aveva poi rimontato per vincere il match al quinto parziale. Il fuoriclasse azzurro, che si è sottoposto a dei controlli prima di affrontare nuovamente la sterrata, ha accusato un vero e proprio arresto della sua carriera derivante da un colpo di calore causato sucesso Parigi





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