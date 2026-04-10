Sinner vs Aliassime: Sinner si aggiudica il primo set e si impone nel secondo set con una performance solida

Jannik Sinner si dimostra dominante contro Felix Auger-Aliassime nel match dei quarti di finale dell'ATP di Montecarlo, conquistando il primo set e mostrando grande determinazione nel secondo. L'italiano, numero 2 al mondo, sfodera un tennis preciso e incisivo, mettendo in difficoltà il canadese, numero 6. Il match è caratterizzato da scambi intensi, colpi spettacolari e una tattica impeccabile da parte di Sinner, che sfrutta al meglio le sue qualità. Aliassime cerca di reagire, ma Sinner controlla il gioco con solidità e creatività.
2-1 ALIASSIME - Il canadese si riprende da una situazione delicata, mantenendo il proprio turno di battuta e mantenendo il vantaggio nel conteggio dei game in questo secondo set , mostrando una resilienza notevole. 1-1 SINNER - L'italiano piazza il suo primo ace della partita in questo secondo set , gestendo con sicurezza il proprio turno di servizio. Il numero 2 conclude il game con una smorzata magistrale, l'ennesima di una partita caratterizzata da tocchi di classe.
1-0 ALIASSIME - Nonostante alcune difficoltà, Aliassime riesce a tenere il primo turno di battuta del secondo set. Dopo un momento di incertezza ai vantaggi, il canadese mette a segno un colpo decisivo, portandosi in vantaggio nel parziale. SINNER VINCE IL PRIMO SET - Dopo 42 minuti di gioco, Sinner si aggiudica il primo set contro Aliassime. L'italiano dimostra grande solidità e concretezza, uniti a una creatività che si manifesta con alcune palle corte spettacolari. 3-6 SINNER - Il numero 2 del mondo chiude il game e il set con rapidità impressionante. Preciso e puntuale con i suoi passanti, Sinner lascia Aliassime a 15, senza possibilità di replica. 3-5 ALIASSIME - Il canadese gestisce senza problemi il proprio turno di servizio, chiudendo velocemente il game e lasciando Sinner in difficoltà in risposta. 2-5 SINNER - Il numero 2 al mondo consolida il break, portandosi a tre game di distanza da Aliassime, che sembra accusare il colpo. 2-4 BREAK SINNER - Break cruciale per Sinner, che si avvale di una strategia basata sulla palla corta. Due smorzate splendide gli garantiscono il 30-40, prima di chiudere il game grazie a un doppio fallo di Aliassime. 2-3 SINNER - Profondità, precisione e lucidità sono le caratteristiche principali del turno di battuta impeccabile di Sinner. Da sottolineare il punto del 15-30, con una smorzata semplicemente fantastica. 2-2 ALIASSIME - Nonostante due ottime risposte, Sinner è costretto a cedere ad Aliassime, molto aggressivo al servizio. Il canadese chiude il game a 30, ristabilendo l'equilibrio nel primo set. 1-2 SINNER - Sinner affronta con meno difficoltà il suo secondo turno di battuta nel match. L'italiano mostra precisione e aggressività, chiudendo con un potente rovescio al volo contro un Aliassime in affanno. 1-1 ALIASSIME - Il canadese annulla due palle break e si salva da una situazione critica (15-40), contro un Sinner inizialmente incisivo in risposta ma poi meno preciso. Aliassime ne approfitta e pareggia immediatamente i conti. 0-1 SINNER - Molta fatica nel primo turno di battuta per Sinner. Aliassime lo mette sotto pressione con un game combattuto e lungo 5 minuti. Alla fine, il canadese è costretto a cedere di fronte a due ottime combinazioni del numero 2 a rete. Si inizia con Jannik Sinner al servizio! I tennisti si sono scaldati, il match sta per iniziare! Sinner arriva a questo incontro con quattro vittorie consecutive nei confronti diretti, anche se Auger-Aliassime ha vinto l'unico precedente sulla terra battuta, al Masters di Madrid nel 2022. In totale, l'italiano conduce per 4 vittorie a 2 contro il canadese nei 6 precedenti. Jannik Sinner è reduce da 14 vittorie consecutive, che diventano addirittura 19 se si considerano solo i Masters. Felix Auger-Aliassime ha un record di 0-2 (0-4 in set) nei quarti di finale dei Masters su terra e non ha mai sconfitto un top 5 nei Masters (0-10). Attualmente, Auger-Aliassime occupa la sesta posizione nel ranking ATP, mentre Jannik Sinner è il numero 2 al mondo. Benvenuti alla diretta del match tra Auger-Aliassime e Jannik Sinner, valido per i quarti di finale dell'ATP di Montecarlo. La partita si preannuncia avvincente, con Sinner che punta a continuare la sua striscia vincente contro un avversario sempre insidioso. Il primo set ha evidenziato le qualità di entrambi i giocatori, con Sinner che ha dimostrato la sua capacità di sfruttare le debolezze dell'avversario e Aliassime che ha mostrato la sua potenza al servizio. Il secondo set si presenta cruciale, con Sinner che cerca di consolidare il suo vantaggio e Aliassime che prova a reagire. Le smorzate, i passanti e gli ace saranno fondamentali per determinare l'esito finale. L'incontro è un'occasione per valutare lo stato di forma dei due tennisti in vista dei prossimi tornei e per capire chi potrà ambire a un ruolo di protagonista nel circuito internazionale. La partita è intensa, con scambi spettacolari e colpi di alta classe, regalando emozioni al pubblico presente e a quello che segue la diretta. Il match è un vero e proprio scontro tra titani, con Sinner che vuole confermare il suo dominio e Aliassime che cerca la rivincita e di dimostrare il suo valore. I fan sono in attesa di vedere chi avrà la meglio in questa battaglia. La partita continua, con ogni punto che può cambiare le sorti dell'incontro
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