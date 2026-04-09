Sinner vs. Auger-Aliassime: Dall'amicizia alla rivalità, una storia di successi e sfide

Un'analisi delle sfide tra Sinner e Auger-Aliassime, con un focus sul percorso del canadese, la sua rivalità con Sinner e le ambizioni per la stagione sulla terra rossa.

Fino all'estate scorsa, precisamente fino a Ferragosto, Felix Auger-Aliassime era tra i pochi che non avevano ancora subito sconfitte contro Jannik Sinner . Due incontri positivi e un terzo mai disputato (a Madrid 2024, a causa del ritiro di Sinner prima della partita). Il tennista canadese aveva avuto successo contro Sinner due volte su due nel suo anno d'oro, il 2022, che lo aveva portato al suo best ranking, al sesto posto.

Sono trascorsi più di tre anni, e l'enfant prodige canadese ha vissuto un percorso fatto di alti e bassi, perdendosi, ritrovandosi e persino migliorandosi. Lunedì si sveglierà al numero 5 del mondo, grazie al raggiungimento dei quarti di finale a Montecarlo. Naturalmente, a furia di incrociare avversari nel circuito, si è ritrovato a confrontarsi di nuovo con Sinner. E questa volta è stato lui a dover soccombere, perdendo quattro volte su quattro. Sulla terra del Principato, farà del suo meglio per evitare che il conto delle sconfitte salga a cinque. I due tennisti si sono affrontati sei volte, ma in una sola di queste sfide c'erano di mezzo calzini sporchi di terra rossa: era il loro primo incontro, agli ottavi di finale di Madrid. Un ricordo dolcissimo per il canadese, era il maggio 2022: Felix aveva da poco conquistato il suo primo titolo ATP (a Rotterdam) e in Spagna aveva chiuso la partita lasciando a Sinner solo tre game, con un punteggio di 6-1, 6-2. In quel momento, Aliassime era al numero 10 del mondo, mentre Sinner era al 12. Auger concesse il bis tre mesi dopo, rendendo amara l'avventura di Jannik a Cincinnati: l'azzurro vinse il primo set e si procurò due match point nel secondo, ma si perse sul più bello e subì una rimonta difficile da accettare: 'Oggi è dura, sì. Peccato non essere riuscito a chiuderla' spiegò con rammarico a fine partita, e progettando già una rivincita. \Le strade di Sinner e Aliassime non si sono incrociate per un po'. Ma hanno iniziato a osservarsi da lontano, perché Sinner scalava posizioni mentre il canadese si allontanava: Felix nel 2023 immaginava una crescita ulteriore, invece vinse solo due partite in sei mesi, concludendo l'anno al 29esimo posto. Dall'altra parte, l'altoatesino si faceva strada verso la finale delle Finals, preparando il terreno per il suo primo storico Slam in Australia. Destini divergenti: i loro percorsi si sarebbero incrociati a Madrid 2024, ma Sinner si ritirò prima della partita, quindi il canadese avanzò senza giocare. I due giocatori hanno dovuto attendere un altro anno prima di ritrovarsi nel circuito. E questa volta ha sempre vinto Sinner: a Cincinnati, in semifinale agli US Open, in finale al 1000 di Parigi e nel round robin delle Finals di Torino. Quattro partite, quattro successi, un solo set concesso al nordamericano. Aliassime ha riconosciuto il valore di Sinner: 'Prima della partita di Cincinnati non ci siamo affrontati dal 2022, e da allora Sinner è migliorato molto fisicamente e nei movimenti. Bisogna riconoscere i meriti quando sono dovuti: se uno lavora duramente e arriva a quel livello, non si può fare altro che togliersi il cappello'. Jannik ha ricambiato: 'Era da tempo che non ci affrontavamo, ma lui è migliorato molto'. Si possono sentire le gambe in fiamme, i polmoni in fiamme, ma bisogna lottare su ogni punto. 'A quel livello', comunque, ci è arrivato (o meglio, ci è tornato) anche il canadese. Merito di una seconda parte del 2025 strepitosa: agli US Open rimonta ed elimina Zverev, poi Rublev e infine De Minaur, cadendo solo contro Sinner, ma in semifinale. Motivazioni e certezze atletiche, da perdute, sono diventate ritrovate: Aliassime conquista 250 punti preziosi alzando il suo ottavo titolo ATP a Bruxelles, poi al 1000 di Parigi perde contro Sinner ma solo in finale. Altri punti che sanno di ossigeno per una clamorosa rimonta verso le Finals che diventa realtà, come il numero 5 nel ranking. A Torino, durante il torneo di fine anno, lancia anche un messaggio di personalità: 'Noi tennisti dovremmo ricordarci che siamo dei privilegiati, fortunati come pochi: viaggiamo, scopriamo realtà diverse, facciamo ciò che amiamo. Non capisco come alcuni non riescano a goderselo'. Felix Auger-Aliassime, invece, si è goduto il viaggio appieno. Anche a costo di cali nel ranking: 'Ogni volta che mi sveglio e vado all'allenamento oppure alla partita, lo faccio perché mi diverto'. Ha ritrovato maturità e nuove certezze. In questo 2026 ha giocato due finali indoor, vincendo quella di Montpellier e perdendo nel 500 di Rotterdam contro De Minaur. Ora cerca un successo sulla terra rossa, cosa che non gli è ancora riuscita. Proprio su questo si è soffermato a inizio settimana nel Principato: 'Sulla terra a volte gli scambi si prolungano e bisogna essere pronti ad affrontarli. Si possono sentire le gambe in fiamme, i polmoni in fiamme, ma bisogna lottare su ogni punto. E io ho l'impressione di essermi preparato a questo per tutta la vita'. Lui e Sinner hanno molti aspetti in comune





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