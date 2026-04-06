Sinner vs Humbert a Montecarlo: Orario, dove vedere il match e i precedenti

Jannik Sinner affronterà Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il match è in programma martedì 7 aprile. Scopri l'orario, dove vedere la partita in diretta e i precedenti tra i due tennisti.

Sarà Ugo Humbert l'avversario che aprirà il cammino di Jannik Sinner al prestigioso Masters 1000 di Montecarlo . Il tennista francese, attualmente posizionato al numero 34 del ranking mondiale, ha conquistato l'accesso al secondo turno superando in un derby tutto transalpino il giovane Moise Kouamé, appena diciassettenne, con un punteggio di 6-3, 7-5.

Humbert, forte di un tennis potente e di un rovescio mancino insidioso, si prepara ora ad affrontare il numero 2 del mondo in un match che si preannuncia avvincente e ricco di spunti tecnici.\Ugo Humbert vanta una carriera solida, con un picco di numero 13 del ranking raggiunto nel corso del 2024. Il francese può vantare nel suo palmarès 7 titoli vinti nel circuito ATP, a testimonianza di una crescita costante e di una capacità di competere ad alto livello. In questa stagione, il suo bilancio è di 11 vittorie e 9 sconfitte, un ruolino di marcia che evidenzia una certa consistenza nel suo gioco, nonostante qualche passo falso. Il suo risultato più significativo finora è stata la finale raggiunta al torneo 250 di Adelaide, dove però ha dovuto cedere il passo a Tomas Machac. I precedenti tra Sinner e Humbert raccontano una storia fatta di alti e bassi. I due giocatori si sono affrontati in due occasioni, con un bilancio parziale che vede una vittoria a testa. Nel 2019, durante le Next Gen ATP Finals di Milano, Humbert si impose in due set su Sinner, dimostrando la sua capacità di adattarsi a diversi contesti. La rivincita di Sinner non si è fatta attendere: nel 2021, in occasione dei trentaduesimi di finale del torneo di Roma, Jannik ha avuto la meglio sul francese con un netto 6-2, 6-4, mostrando una crescita evidente e una maggiore padronanza del suo gioco. Questo confronto di Montecarlo sarà quindi un nuovo capitolo nella loro storia tennistica, un'occasione per entrambi di misurare le proprie forze e di tentare di superare l'avversario.\Il match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, è fissato per martedì 7 aprile. L'orario preciso di inizio della partita non è ancora stato definito, ma gli appassionati di tennis potranno seguire l'incontro in diretta televisiva e in streaming per non perdere neanche un punto di questa attesissima sfida. La trasmissione televisiva sarà curata da Sky, che detiene i diritti esclusivi dell'evento. I canali dedicati sono Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Tennis (203), dove sarà possibile vivere l'emozione del match in diretta. Per coloro che preferiscono la visione in streaming, l'incontro sarà disponibile su SkyGo e sulla piattaforma Now, permettendo così di seguire l'azione anche da dispositivi mobili e computer. La partecipazione di Sinner a Montecarlo rappresenta un momento cruciale nella sua stagione, con l'obiettivo di consolidare la sua posizione al vertice del ranking mondiale e di puntare alla conquista di un titolo prestigioso. Il confronto con Humbert sarà un test importante per valutare lo stato di forma di Sinner e la sua capacità di affrontare giocatori di livello





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