SIO-STEP: un progetto per prevenire l'obesità nei giovani

La Società Italiana dell'Obesità (SIO) ha lanciato il progetto SIO-STEP, un'iniziativa che mira a prevenire l'obesità precoce, in particolare negli under 30, in Italia e nel mondo. Il progetto prevede l'utilizzo di strumenti scientifici per i docenti e il supporto costante ai genitori per rompere il 'ciclo vizioso' di isolamento e sedentarietà che spesso accompagna l'eccesso di peso.

La Società Italiana dell' Obesità (SIO) ha lanciato il progetto SIO-STEP , un'iniziativa che si propone di sensibilizzare ed educare le giovani generazioni nelle scuole, coinvolgendo insegnanti e famiglie.

Il progetto mira a prevenire l'obesità precoce, in particolare negli under 30, che è un problema crescente in Italia e nel mondo. La ricerca scandinava ha monitorato decenni di dati clinici, riguardanti il grasso viscerale accumulato precocemente e il suo impatto sul metabolismo e il sistema cardiovascolare. La soglia dei 30 anni emerge come un 'punto di non ritorno' biologico, in cui l'intervento precoce è fondamentale per evitare che un'intera generazione veda drasticamente ridotta la propria aspettativa di vita.

L'obesità infantile nella fascia 7-9 anni è un'emergenza sanitaria in Italia, con un tasso di obesità grave che supera il 2% del totale. Il caso della Campania è emblematico, con un 43,2% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni in sovrappeso o obeso. La SIO presenta SIO-STEP, un trial controllato randomizzato che mira a aumentare l'attività fisica e la consapevolezza alimentare tra i banchi di scuola.

Il progetto prevede l'utilizzo di strumenti scientifici per i docenti e il supporto costante ai genitori per rompere il 'ciclo vizioso' di isolamento e sedentarietà che spesso accompagna l'eccesso di peso. L'efficacia di SIO-STEP sarà misurata scientificamente su un arco di due anni per verificare se i cambiamenti ottenuti diventino abitudini consolidate. L'obiettivo finale è ambizioso: validare un modello di prevenzione da applicare in tutte le scuole d'Italia





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