Il Consensus SIOT definisce 18 raccomandazioni per l'uso appropriato dei FANS. Nuove regole su dosaggi e sicurezza per migliorare la gestione del dolore osteoarticolare.

La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia ha definito nuovi standard terapeutici per il trattamento del dolore osteoarticolare attraverso un documento autorevole. Questo Consensus, pubblicato il 16 ottobre 2026 sulla rivista scientifica Frontiers in Pain Research, fornisce 18 raccomandazioni specifiche sull'utilizzo dei farmaci antinfiammatori non steroidei. L'iniziativa mira a garantire un impiego più sicuro ed efficace di queste terapie, fondamentali per millions di pazienti.

Il Consensus SIOT definisce 18 raccomandazioni

Il documento ufficiale è stato sviluppato utilizzando il metodo Delphi, un processo strutturato che ha coinvolto esperti del settore in due round di valutazione rigorosa. L'obiettivo principale è ridurre la variabilità nelle decisioni terapeutiche tra gli specialisti, offrendo criteri condivisi e scientificamente validati. I medici saranno così in grado di orientare le scelte cliniche con maggiore precisione, assicurando che ogni paziente riceva il trattamento più adatto alle proprie condizioni specifiche.

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Le raccomandazioni coprono aspetti cruciali come i meccanismi d'azione dei farmaci e la gestione del dolore in diversi contesti clinici. In particolare, il documento analizza la gestione del dolore traumatico, postoperatorio e oncologico, fornendo indicazioni dettagliate per ciascuna di queste situazioni. Questa completezza permette agli specialisti di affrontare le diverse sfaccettature del dolore cronico e acuto con un approccio uniforme e basato sull'evidenza scientifica più recente.

Dati epidemiologici e impatto sulla qualità di vita

La dimensione del fenomeno del dolore osteoarticolare è estremamente rilevante a livello globale e nazionale. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1,71 miliardi di persone nel mondo convivono con malattie muscoloscheletriche. In Italia, la situazione è altrettanto significativa, come evidenziato dai dati ISTAT del 2023 riportati nel Rapporto Osservasalute 2025. Questi dati indicano che circa 9,8 milioni di persone, pari al 16,7% della popolazione nazionale, soffrono di condizioni come artrosi, artrite o osteoporosi.

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La percentuale di persone affette da queste patologie aumenta drasticamente con l'avanzare dell'età. Tra la popolazione che supera i 65 anni, la percentuale di individui colpiti sale al 46,3%. Le conseguenze di queste condizioni non si limitano alla sfera fisica, ma influenzano profondamente l'autonomia personale. Difficoltà nel camminare, salire le scale o svolgere attività quotidiane possono ridurre progressivamente la capacità di vivere in modo indipendente, con ripercussioni negative sulla vita familiare, sociale e lavorativa.

Paolo Tranquilli Leali, Past-President SIOT e vicepresidente dell'Osservatorio Fratture da Fragilità Italia, sottolinea l'importanza di intervenire tempestivamente. Un paziente che fatica a muoversi rischia di perdere autonomia, con effetti negativi sulla sfera personale e professionale. Inoltre, un dolore acuto trattato in modo inadeguato può portare a meccanismi di sensibilizzazione del sistema nervoso, contribuendo alla persistenza del disturbo nel tempo. Ecco perché è fondamentale una terapia calibrata fin dall'inizio.

Posizioni degli esperti e ruolo di Dompé

Alberto Di Martino, coordinatore del Comitato Dolore SIOT e professore associato di Ortopedia e Traumatologia all'Università di Bologna e IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, ha sottolineato come i farmaci antinfiammatori non steroidei siano tra i più prescritti in ortopedia. Per questo motivo, il Consensus rappresenta uno strumento utile per aiutare i medici a utilizzarli in modo appropriato e consapevole. La presentazione ufficiale del documento è avvenuta il 27 novembre a Milano durante un incontro stampa organizzato da Dompé, con il prestigioso patrocinio della SIOT.

Una delle regole d'oro emerse dal panel di esperti è che i farmaci antinfiammatori non steroidei presentano un'efficacia analoga quando vengono impiegati a dosaggi equivalenti. La scelta terapeutica deve quindi considerare attentamente la tollerabilità del paziente, le sue caratteristiche personali e la durata prevista dell'assunzione. Questo approccio garantisce che l'efficacia del trattamento non sia compromessa da errori di dosaggio o da una selezione inappropriata del farmaco.

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Il documento esprime inoltre un parere favorevole sull'impiego del ketoprofene sale di lisina per il controllo del dolore postoperatorio dopo le dimissioni. Si tratta di un'opzione utile per trattamenti a breve termine, generalmente compresi tra 7 e 14 giorni. Questa terapia può aiutare il paziente a recuperare il movimento e seguire il percorso riabilitativo, sempre sotto la stretta valutazione medica. Alberto Di Martino ha precisato che questa opzione facilita il recupero funzionale, elemento essenziale per la guarigione completa.

Sicurezza d'uso: attenzione a stomaco cuore e reni

L'efficacia analgesica non è l'unico parametro da valutare nella gestione del dolore cronico e acuto. L'assunzione prolungata di antinfiammatori può comportare rischi significativi per stomaco, cuore e reni. Questi rischi sono particolarmente elevati nelle persone anziane, in presenza di patologie pregresse o quando si assumono contemporaneamente più medicinali. La politerapia, comune nei pazienti fragili, aumenta ulteriormente la complessità della gestione farmacologica.

Per questo motivo, la prescrizione deve tenere conto rigorosamente delle controindicazioni, delle possibili interazioni farmacologiche e del profilo individuale del paziente. Gli esperti raccomandano di privilegiare sempre la dose minima efficace per il periodo più breve necessario. Questo approccio mira a minimizzare gli effetti collaterali garantendo al contempo un adeguato controllo del dolore. La personalizzazione della terapia è quindi la chiave per un successo clinico duraturo e sicuro.