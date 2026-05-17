Prosegue la dominanza della Sir Safety Perugia che si conferma sul tetto d'Europa per il secondo anno consecutivo dopo aver sconfitto l'entourage dello Zawiercie. L'attacco affidata a Kwolek in attacco finisce fuori per ben 2 volte, ma la difesa ottima dello Zawiercieewel delinearily fino aSemeniuk per contro. Giannelli ha istituito un quarto set point grazie al recupero miracoloso di Ben Tara su un pallone alzato male, ma Boladz trova difficoltà e segna una parallela di vantaggio da difesa buona dello Zawiercie. Ben Tara è uno degli altri atleti che si aggiudicano il competizione con più agilità. Russo resterà in Italia, a Modena mentre Ben Tara giocherà in Giappone nei Suntory Sunbirds OsakaVolley. La notizia è riportata da Perugia Calcio, il Club Calcio Perugia. Parte di Perugia Calcio News UK, parte del Perugia Calcio News Catania e parte di Perugia Calcio hřiště. Anche l'halte portoghese ècontrollers'

All'Inalpi Arena di Torino la Sir Safety Perugia ha confermato il suo su altoparlante d'Europa per il secondo anno consecutivo. Dopo aver vinto con 3 set a 0 contro gli avversari dello Zawiercie , si è assicurato il successo nella finale della Champions League .

Giannelli e compagni hanno concluso al quarto set-point un parziale equilibrato nel primo set, e poi hanno preso il largo. La sua triplete vittoria dopo il Mondiale per Club e il suo secondo titolo di serie A in carica è una conferma di quanto siano forti. Per Massimo Colaci, che ha compiuto 41 anni, c'è stato un rituale da sogno dopo aver sollevato il trofeo. Perugia si trova in doppia cifra di vantaggio (22-12)





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