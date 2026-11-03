Le forze di sicurezza siriane hanno sventato un attacco terroristico alla raffineria di Homs, arrestando membri di Hezbollah. Scopri i dettagli dell'operazione e il sequestro degli esplosivi.

Le forze di sicurezza siriane hanno intercettato e sventato un grave attacco terroristico ai danni delle infrastrutture energetiche nazionali, portando all'arresto di membri di una cellula operativa collegata al gruppo militante libanese Hezbollah. L'agenzia di stampa statale SANA ha confermato martedì l'operazione, dichiarando che i sospetti erano accusati di aver pianificato l'esplosione della raffineria di petrolio situata nella città di Homs, nel cuore della Siria.

Dettaglio operativo e scoperta del complotto

L'agenzia di intelligence del paese, in stretta collaborazione con le forze di sicurezza interne, ha compiuto l'operazione che ha portato al sequestro di ordigni esplosivi specificamente destinati all'attacco contro il sito industriale. La comunicazione ufficiale diffusa da SANA non ha fornito il numero esatto degli individui coinvolti nell'arresto né ha precisato la data esatta in cui il presunto complotto è stato scoperto, mantenendo opachi i dettagli operativi sulle tempistiche dell'intervento preventivo.

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Deterioramento relazioni Damasco-Hezbollah

Non vi sono stati commenti immediati da parte di Hezbollah, che ha tradizionalmente negato in modo categorico qualsiasi accusa di coinvolgimento in incidenti di sicurezza o attività paramilitari sul territorio siriano. Il contesto geopolitico è drasticamente mutato dopo il rovesciamento dell'ex presidente Bashar al-Assad avvenuto nel dicembre 2024, evento che ha segnato una svolta nelle dinamiche di potere regionali e ha deteriorato bruscamente i rapporti tra il gruppo sciita e il nuovo potere di Damasco.

Impatto sul mercato energetico nazionale

La raffineria di Homs rappresenta una delle strutture di lavorazione del petrolio più importanti della Siria, fungendo da colonna portante per l'approvvigionamento di carburante necessario al mercato interno del paese. La stabilità di questa infrastruttura è vitale per la economia nazionale, e la mancata esecuzione dell'attimo ha evitato potenziali danni catastrofici alle forniture energetiche essenziali per la popolazione civile.

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Accuse di complotti e guerra civile

Dal cambio di regime, le autorità siriane hanno formalmente accusato Hezbollah di essere coinvolto in una serie di presunti complotti, includendo pianificazioni di assassinii, attacchi missilistici e reti di contrabbando di armi. In passato, Hezbollah aveva combattuto a fianco delle forze governative di Assad durante la guerra civile siriana, durata quasi 14 anni, ma le attuali tensioni riflettono una profonda frattura politica e strategica tra i due ex alleati.

Prospettive future per la stabilità

L'evento sottolinea la complessità della sicurezza regionale post-conflict, mentre le autorità continuano a monitorare e neutralizzare minacce percepite da attori esterni. L'attenzione rimane focalizzata sulla capacità del nuovo assetto di governativo di garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche, dato che il paese cerca di stabilizzarsi dopo anni di conflittualità e cambiamenti politici radicali.