Siria e Arabia Saudita: Accordo Militare e Formazione Truppe a Riyadh

La Siria invia esperti militari in Arabia Saudita per addestrare le forze locali contro gli Houthis. Accordo siglato a Riyadh il 4 novembre 2026.

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman hanno siglato un patto di difesa a Riyadh il 4 novembre 2026. Questo accordo segna una svolta nelle relazioni bilaterali e nella strategia di sicurezza regionale, inserendosi in un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente. La riunione ha avuto luogo durante la seconda visita di al-Sharaa in Arabia Saudita in meno di un mese, evidenziando l'accelerazione della cooperazione tra i due Paesi.

Cooperazione Militare e Addestramento in Arabia Saudita

La Siria sta fornendo consulenza militare e addestramento all'Arabia Saudita mentre il Regno affronta attacchi da parte degli Houthis dello Yemen. Secondo due fonti militari siriane e un alto funzionario statunitense, Damasco ha inviato un numero limitato di personale militare nel Regno. Questi esperti mirano a migliorare l'efficacia combativa delle unità saudite e yemenite schierate all'interno dell'Arabia Saudita. I soldati siriani, resi esperti dalle guerre durate anni, condividono la loro esperienza pratica con i partner locali.

Also read Dream of the Desert: Il Treno Ultra Lusso in Arabia Saudita

Le fonti hanno confermato che decine di militari siriani si sono trasferiti in Arabia Saudita nelle ultime settimane. Sebbene il mandato iniziale includa advisory e training, potrebbe espandersi in futuro. Un alto funzionario statunitense ha precisato che gli advisor viaggiano verso il Golfo per rafforzare le difese saudite. Questa mossa risponde alle crescente ostilità scoppiate a luglio, quando il conflitto yemenita è stato riattivato dalla crisi regionale più ampia.

Dichiarazioni Ufficiali e Risposte Diplomatiche

Una risposta ufficiale da parte di Damasco ha cercato di contenere le polemiche immediate. Un alto diplomatico siriano ha dichiarato che suggerire un dispiegamento militare in questa fase è prematuro. Il rappresentante ha specificato che il focus della Siria rimane sulla sicurezza interna, la protezione dei confini e la ricostruzione nazionale. Tuttavia, ha confermato che il trattato di cooperazione difensiva firmato il mercoledì include esplicitamente supporto advisory, addestramento e scambio di competenze tecniche.

Advertisement

Dalla parte saudita, un alto funzionario ha descritto lo scambio di competenze come rivolto principalmente alla ristrutturazione delle forze siriane. Ha però ammesso che i partner siriani condividono la loro esperienza di combattimento contro le milizie. Hanno confermato che gli esercizi di addestramento congiunto sono in corso e che altri sono programmati nei settori della sicurezza e della difesa. Il governo saudita non ha risposto alle richieste di commento immediato, né lo ha fatto il Ministero della Difesa siriano.

Contesto Geopolitico e Sforzi di Ricostruzione Economica

La Siria è diventata un alleato chiave di Riyadh e Washington dopo che i ribelli guidati da Sharaa hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. La nuova struttura militare siriana è composta da ex ribelli e gruppi filo-iraniani che in passato combattevano contro di loro. Washington ha esortato Damasco a procedere con cautela, temendo che il coinvolgimento nella guerra yemenita possa trascinare la Siria in un conflitto regionale più ampio. Ankara ha ratificato un accordo di difesa tripartito, chiudendo la strada a un supporto militare turco per Riyadh.

Oltre alla sfera militare, sono stati firmati accordi finanziari significativi per sostenere l'economia devastata. Il Fondo Saudita per lo Sviluppo ha siglato sei accordi con il Ministero delle Finanze siriano per prestiti concessionali. Il valore totale supera i 403 milioni di dollari, destinati a supportare i settori dello sviluppo e dei servizi pubblici. Questi fondi rappresentano una lifeline critica per un Paese che affronta un conto di ricostruzione stimato in centinaia di miliardi di dollari.

Situazione dello Yemen e Prospettive Future

La situazione nello Yemen rimane instabile con scambi territoriali e attacchi missilistici. Gli Houthis hanno colpito aeroporti e impianti petroliferi sauditi, mentre Riyadh ha lanciato azioni aeree a supporto delle truppe lealiste. Reuters aveva riportato a ottobre che la Siria valutava aiuti difensivi o dispiegamenti offensivi. Con il nuovo patto, la cooperazione potrebbe evolversi includendo elementi simili al patto di Mecca tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Il trattato di Riyadh è un framework ampio che copre anche finanza e agricoltura, segnando una nuova era di integrazione regionale.