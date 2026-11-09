Siria e Giordania siglano 11 accordi dopo i raid aerei

Ministri esteri Siria e Giordania firmano accordi cooperazione e indagine congiunta sui raid del 26 ottobre a Deraa che hanno causato vittime civili.

Il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shibani e il suo omologo giordano Ayman Safadi si sono incontrati a Damasco il 9 novembre 2026 per la prima volta dopo i raid aerei che hanno causato vittime civili nel sud della Siria. I due funzionari hanno annunciato l'avvio di un'indagine congiunta sull'incidente e la firma di undici nuovi accordi di cooperazione bilaterale.

Accordi e Investigazione Congiunta

L'incontro ha segnato un passo decisivo per rinsaldare i legami tra Damasco e Amman, stabilendo un comitato tecnico e di sicurezza per esaminare le circostanze precise degli attacchi aerei avvenuti lo scorso mese. Questa iniciativa mira a chiarire i fatti e a gestire le conseguenze diplomatiche della crisi che ha coinvolto la provincia di Daraa.

Also read Sicurezza e omicidio Tor di Quinto 2007: l'epicentro del decreto governo

Asaad al-Shibani ha dichiarato che la Giordania ha dimostrato apertura e comprensione nella risoluzione della disputa, sottolineando come il processo di indagine proceda in modo costruttivo. La creazione di questa struttura congiunta rappresenta lo strumento principale per affrontare le tensioni emerse e garantire trasparenza nelle operazioni di sicurezza transfrontaliere.

Vicende dei Raid aerei di Ottobre

La Giordania ha precisato che i suoi attacchi del 26 ottobre erano mirati a colpire militanti dello Stato Islamico, ritenuti responsabili di un attacco mortale contro una chiesa nella provincia di Karak. Queste operazioni erano state intraprese in risposta alla minaccia terroristica e per proteggere la sicurezza nazionale giordana in un contesto regionale complesso.

Advertisement

D'altra parte, le autorità siriane hanno confermato che i raid hanno causato la morte di sette civili, inclusi tre bambini. Questo tragico bilancio ha innescato una crisi diplomatica significativa, portando alla necessità di un dialogo diretto tra i governi per gestire il lutto delle vittime e le responsabilità internazionali.

Crescita Economica e Relazioni Bilaterali

Al di là delle questioni di sicurezza, il terzo incontro del Consiglio superiore di coordinamento Siria-Giordania ha evidenziato una forte espansione dei legami economici e politici. Asaad al-Shibani ha affermato che le relazioni bilaterali si trovano ai livelli più alti degli ultimi decenni, grazie a un significativo aumento degli scambi commerciali che hanno quasi triplicato il loro valore nell'ultimo anno, raggiungendo i 330 milioni di dollari.

I documenti firmati coprono settori cruciali come gli investimenti, l'aviazione civile, la sicurezza alimentare e il seeding delle nuvole nel bacino del fiume Iardmouk. Inoltre, è stata discussa una proposta per una connessione ferroviaria che collegherebbe l'Arabia Saudita alla Turchia attraverso la Siria e la Giordania, ampliando le vie di trasporto regionali.

Prospettive Future e Cooperazione

Ayman Safadi ha ribadito il sostegno della Giordania alla Siria contro gli attacchi israeliani, invitando la comunità internazionale a intervenire per fermare le escalation. Il ministro giordano ha anche sottolineato che venti delle ventidue ministerie siriane sono ora coinvolte in una cooperazione diretta, dimostrando un'integrazione istituzionale senza precedenti.

Advertisement

La cooperazione include anche la lotta al traffico di droga, una preoccupazione storica lungo il confine condiviso. Entrambi i ministri hanno rinnovato le condoglianze alle famiglie delle vittime, affermando che il sangue siriano è prezioso quanto quello giordano, chiudendo con un messaggio di unità e resilienza di fronte alle sfide comuni.