Siria smentisce invio truppe in Yemen: al-Sharaa rafforza legami con l'Arabia Saudita

La Siria nega l'invio di soldati nello Yemen. Il presidente Ahmed al-Sharaa e il principe ereditario Mohammed bin Salman firmano nuovi accordi militari dopo il 2024.

La Siria ha smentito categoricamente le voci secondo cui avrebbe intenzione di inviare truppe nel territorio dello Yemen. Questa dichiarazione ufficiale è stata fornita da una fonte diplomatica siriana all'agenzia di stampa statale SANA il 7 novembre 2026, respingendo qualsiasi segnalazione di un possibile dispiegamento di forze armate nel Paese arabo.

Negoziati tra al-Sharaa e bin Salman

La smentita arriva a seguito di un incontro cruciale avvenuto lo scorso 4 novembre 2026 a Riyadh, in Arabia Saudita. In quell'occasione, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Questo è stato il secondo incontro tra i due leader in meno di un mese, segno di un'accelerazione significativa nelle relazioni bilaterali.

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La fonte diplomatica ha specificato che la cooperazione militare attuale si concentra esclusivamente sull'addestramento delle forze saudite, sul potenziamento delle loro capacità operative e sullo scambio di competenze tecniche tra i due eserciti. Non vi è alcun mandato per l'invio di soldati siriani in combattimento nello Yemen.

Contesto del conflitto Yemen-Arabia Saudita

L'Arabia Saudita è coinvolta in ostilità sempre più intense con il movimento Houthi, schierato con l'Iran, dal luglio 2026. Quel conflitto ha riacceso la guerra nello Yemen in seguito alla riaccensione delle tensioni più ampie in Medio Oriente. Da allora, Riyadh ha cercato attivamente sostegno sia difensivo che offensivo da una gamma di alleati regionali e internazionali.

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La settimana precedente alla smentita, il 7 novembre 2026, Reuters aveva riportato che la Siria avrebbe inviato un numero limitato di personale militare in Arabia Saudita nelle settimane recenti. Le fonti citate, comprese due fonti militari siriane e un alto funzionario statunitense, avevano indicato che lo scopo era fornire consulenza e addestramento militare per contrastare gli attacchi Houthi.

Il Patto della Mecca e accordi difensivi

Oltre alle attività di addestramento, sono previsti sviluppi strategici a medio termine. Le visite di coordinamento da parte di funzionari sauditi in Siria dovrebbero iniziare il mese successivo alla firma degli accordi, ovvero nel dicembre 2026. La cooperazione potrebbe evolversi in un accordo di difesa reciproca o nell'adesione della Siria al Patto della Mecca, a seconda degli interessi comuni dei due paesi.

Il Patto della Mecca è un accordo di difesa siglato ad agosto a La Mecca da Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. La Turchia ha ratificato il patto giovedì 5 novembre 2026, aprendo la strada affinché Ankara possa fornire sostegno militare a Riyadh. La Siria e l'Arabia Saudita hanno firmato l'accordo di cooperazione in materia di difesa mercoledì 4 novembre 2026, durante la visita di al-Sharaa a Riyadh.

Nuova geopolitica del Medio Oriente

Un alto diplomatico siriano ha descritto il nuovo accordo come un ampio quadro di cooperazione militare. La Siria è emersa come stretta alleata dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti da quando, nel 2024, i ribelli guidati da Ahmed al-Sharaa hanno rovesciato Bashar al-Assad. Assad era un alleato storico dell'Iran, il che ha segnato un cambio radicale nell'allineamento geopolitico della regione.

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Questa riorganizzazione delle alleanze riflette la volontà di Riyadh di consolidare una rete di sicurezza regionale più ampia. L'espansione della cooperazione militare con la Siria rappresenta un passo concreto verso questa strategia difensiva coordinata contro le minacce percepite dal gruppo Houthi e dai suoi alleati.