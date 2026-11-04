Sisley Paris lancia Sisleÿa Global Anti-Âge contro invecchiamento comportamentale

Sisley Paris introduce una nuova formula anti-età che agisce sui bioritmi cellulari e sull'invecchiamento comportamentale. Scopri i benefici per pelle distesa e idratata.

Sisley Paris ha introdotto un'innovazione significativa nel settore della bellezza con il lancio di Sisleÿa Global Anti-Âge, un trattamento che mira a contrastare l'invecchiamento cutinale agendo direttamente sull'ecosistema cellulare. Questo prodotto rappresenta la culminazione di un percorso di ricerca iniziato nel lontano 1999, periodo in cui fu lanciato il primo Sisleÿa Global Anti-Âge, consolidando da allora il suo status di best seller mondiale e punto di riferimento nella cura della pelle matura.

La rivoluzione contro l'invecchiamento comportamentale

La novità principale risiede nell'introduzione di una terza dimensione terapeutica: il contrasto ai segni dell'invecchiamento legati allo stile di vita, definito come invecchiamento comportamentale. Mentre tradizionalmente si combattevano solo i fattori intrinseci ed estrinseci, questa nuova formulazione affronta anche le conseguenze di stress, ritmi frenetici, eccessi alimentari, fumo e esposizione solare, che accelerano visibilmente il passare del tempo sul viso.

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Il ciclo vitale delle cellule della pelle si basa su tre pilastri fondamentali: il ritmo, l'energia e la longevità. Durante il giorno le cellule proteggono la pelle, mentre di notte operano processi di riparazione. L'energia garantisce il rinnovamento cellulare corretto, e la longevità è legata alla lunghezza dei telomeri, le estremità protettive dei cromosomi che garantiscono l'integrità del DNA. Quando uno di questi elementi viene alterato dallo stress comportamentale, l'intero ciclo si inceppa, causando comparsa prematura di rughe e perdita di luminosità.

Ingredienti attivi e meccanismi d'azione

La nuova formula integra principi attivi come ratania e camomilla alle già note fitostimoline estratte dai semi di mela, agli oli essenziali, all'acido ursolico, alle vitamine, ai minerali e agli aminoacidi. Si aggiungono inoltre estratto peptidico di soia, estratto di foglie di salice bianco, tocoferoli naturali e adenosina per potenziare gli effetti rigeneranti e ristrutturanti sulla cute.

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Tre ingredienti chiave guidano l'efficacia del prodotto: l'estratto di Lindira favorisce la risincronizzazione dei bioritmi cutanei, permettendo al metabolismo cellulare di recuperare il ritmo di una pelle più giovane. L'estratto di Mimosa di Costantinopoli ottimizza la produzione energetica nei mitocondri, proteggendo la pelle dai danni della stanchezza cellulare. Infine, un complesso di proteine di soia e lievito protegge i telomeri dall'attacco dello stress comportamentale, preservando l'integrità del DNA.

Risultati clinici e impatto sulla pelle

I risultati sono osservabili su quattro fronti principali: le rughe appaiono visibilmente attenuate e i tratti del viso risultano distesi. Il derma viene ridensificato e ristrutturato, restituendo alla pelle elasticità, compattezza e tonicità. L'idratazione diventa immediata, intensa e duratura, offrendo nutrimento e comfort immediato. Inoltre, l'incarnato ritrova la sua luminosità naturale, il viso appare riposato e la grana della pelle risulta affinata.

Il trattamento agisce su tutti gli aspetti su cui il tempo lascia il segno, dalla struttura epidermica alla rete di collagene, fino ai volumi facciali e alla superficie cutanea. Viene migliorata anche la capacità di rinnovamento, combattendo ossidazione, affaticamento e disidratazione. I dati derivano da test in vitro condotti sui singoli ingredienti attivi, confermando la loro efficacia nel proteggere i meccanismi cellulari fondamentali contro l'invecchiamento precoce.

Un rituale completo e personalizzato

Il protocollo di utilizzo prevede l'applicazione mattina e sera come cuore di un rituale in quattro fasi: preparare, agire in modo mirato, trattare e correggere. La Collezione Sisleÿa include anche Lotion de Soin Essentielle, Crème Contour des Yeux et des Lèvres e Le Sérum Essentiel Longévité, oltre a diversi sieri specifici. Per completare l'esperienza, Sisley Paris offre tre versioni di crema adattate al profilo cutaneo: la classica texture sottile per pelli normali, la Crème Gel Frais per pelli miste o grasse, e la versione Extra-Riche ricca e nutriente per pelli secche o molto secche.