Sismico di magnitudo 4.4 in Italia: scuole chiuse per controlli e verifiche strutturali

Un forte sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato in Italia, localizzato a una profondità di appena 3 chilometri. I comuni di Pozzuoli e Isole Tremiti sono stati duramente colpiti dall'evento sismico, che ha svegliato bruscamente l'intera area. I sindaci hanno immediatamente bloccato l'attività didattica per tutelare gli studenti e avviare controlli e verifiche strutturali su tutti gli edifici scolastici.

Una magnitudo 4.4, localizzata a una profondità di appena 3 chilometri, ha svegliato bruscamente l'intera area dei comuni di Pozzuoli e Isole Tremiti . L'evento sismico, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 5.51, è stato avvertito con incredibile forza, non solo dai residenti ma anche dai tecnici comunali che hanno immediately bloccato l'attività didattica per tutelare gli studenti.

I sindaci hanno spiegato che si tratta di una scelta di massima responsabilità per permettere ai tecnici comunali di avviare subito controlli a tappeto e verifiche strutturali su tutti gli edifici scolastici, garantendo l'incolumità dei ragazzi, del personale e delle famiglie





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