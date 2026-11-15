Sistema di controllo aereo USA: cause e impatto della più grande crisi dal 2001

Analisi della crisi del traffico aereo USA del 14 novembre 2026. Cause tecniche, numeri dei voli cancellati e richieste di finanziamento da parte del Segretario Duffy.

Le interruzioni del traffico aereo negli Stati Uniti hanno continuato per un terzo giorno consecutivo il 15 novembre 2026, colpendo oltre 5.200 voli già nel corso della domenica. Nonostante la frenesia delle compagnie aeree per rientrare in orario dopo l'interruzione totale del sistema, il Segretario ai Trasporti Sean Duffy ha previsto un ritorno alla normalità entro il lunedì. Questa situazione rappresenta la più grave crisi operativa del settore dal 2001, paragonabile solo agli attacchi dell'11 settembre che avevano fermato i voli per giorni.

Numeri dei voli cancellati e ritardi nazionali

Secondo i dati del sito di aviazione FlightAware, più di 1.600 voli sono stati cancellati in tutto il paese domenica, mentre quasi 3.600 voli hanno subito ritardi significativi. Il sabato, la situazione era già critica con oltre 6.400 voli cancellati e 8.000 ritardi. La distribuzione delle cancellazioni ha colpito severamente alcune compagnie: la JetBlue ha dovuto annullare il 27% dei suoi voli e la American Airlines il 13%, mentre Southwest, United Airlines e Delta hanno riportato percentuali di cancellazione comprese tra il 3% e il 5%.

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Origine tecnica del malfunzionamento del sistema

La Federal Aviation Administration ha emesso un divieto nazionale di decollo venerdì, che ha fermato quasi tutti i voli in partenza per quasi cinque ore. Questa è stata l'interruzione nazionale più lunga nella storia degli Stati Uniti. I funzionari hanno identificato l'installazione da parte dell'appaltatore FAA L3Harris di almeno un nuovo router in una struttura remota come l'evento scatenante. Questo router ha causato un sovraccarico di dati negli altri centri di controllo del traffico aereo, intasando i sistemi di comunicazione.

Sean Duffy ha spiegato domenica che la sostituzione di un router presso una struttura della FAA ad El Dorado, in Arkansas, ha innescato problemi con un router recentemente sostituito ad Amarillo, nel Texas. Quest'ultimo ha iniziato a trasmettere dati e a sovraccaricare i router negli altri centri di controllo del traffico aereo in tutto il paese. Di conseguenza, la FAA ha disabilitato la funzionalità dei router di origine e ha agito nello stesso modo per circa 60 router simili distribuiti nel sistema di controllo del traffico aereo.

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Posizioni delle autorità e richieste di finanziamento

Il Segretario Duffy ha dichiarato durante il programma This Week di ABC che non vi è alcuna prova di un cyberattacco o di altre intenzioni malevole, definendo l'operatore che ha installato il router un patriota e veterano. Tuttavia, ha ammesso che la causa radice rimane sconosciuta, specialmente considerando che la stessa manutenzione era stata eseguita migliaia di volte in passato senza problemi. La FAA ha confermato di non sapere ancora cosa abbia causato definitivamente il problema durante i lavori di manutenzione.

Il Presidente Donald Trump ha espresso le sue prime opinioni pubbliche sulla crisi del fine settimana domenica, scrivendo sui social media che il lavoro dovrebbe essere completato tutto insieme e non a piccoli lotti, chiedendo l'approvazione immediata dal Congresso. Duffy ha richiesto 50 miliardi di dollari per aggiornare i sistemi di controllo del traffico aereo, aumentando la richiesta precedente di 30 miliardi, dopo che il Congresso aveva approvato solo 12,5 miliardi lo scorso anno. La pressione aumenta considerando che i Democratici assumeranno il controllo del Congresso da gennaio dopo le elezioni di midterm del 3 novembre.

Sviluppi futuri e criticità infrastrutturali

La crisi del venerdì 14 novembre 2026 evidenzia i gravi problemi di un sistema di controllo del traffico aereo statunitense afflitto da tecnologie obsolete e carenza di controllori. Duffy ha dichiarato che i router coinvolti erano stati acquistati nel 2001 e risultavano obsoleti già nel 2006. Tuttavia, la richiesta di fondi ha incontrato scetticismo da parte dei rappresentanti democratici Rick Larsen e André Carson.

Entrambi, rispettivamente massimi esponenti del Comitato per i Trasporti e la Infrastruttura della Camera dei Rappresentanti e del suo sottocomitato per l'aviazione, hanno sottolineato che dei 12,5 miliardi di dollari approvati nel 2025 per gli aggiornamenti, circa 11 miliardi sono ancora non spesi. Hanno precisato che i fondi allocati l'anno scorso erano destinati esclusivamente a determinate spese e non includevano risorse per il nuovo software necessario per gestire l'aria, lasciando il sistema ancora vulnerabile a nuovi malfunzionamenti critici.