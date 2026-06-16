Sistema di cresta sui pedaggi autostradali in Sicilia: sei indagati per peculato

Indagine della Procura di Termini Imerese su un giro di appropriazioni indebite ai danni degli automobilisti che percorrono l'autostrada Messina. Sei persone, tra dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliano e un collaboratore esterno, avrebbero sottratto piccole somme per singolo transito, accumulando complessivamente migliaia di euro attraverso un metodo collaudato.

La Procura di Termini Imerese ha avviato un'inchiesta su un sistema di frode ai danni degli utenti autostradali, scoperto grazie a un esposto del Consorzio Autostrade Sicilia no (CAS).

L'indagine ha portato alla luce la cresta sui pedaggi operata da cinque dipendenti del consorzio e da un impiegato di una società privata che gestisce la rete informatica dell'ente, per un totale di sei persone indagATE. L'accusa per tutti è di peculato con appropriazione del denaro versato dagli automobilisti. I fatti, risalenti al periodo tra novembre 2005 e gennaio 2006, sono stati smascherati dalla Polizia Stradale di Buonfornello, che ha installato telecamere nei caselli di Buonfornello, Cefalù e Castelbuono.

Gli esattori registravano un importo di soli 90 centesimi invece della cifra effettivamente pagata, intascandosi la differenza, che andava da 7 a 15 euro per singolo episodio. Inoltre, gli indagati disattivavano la corsia per il pagamento automatico per dirottare più auto verso le loro postazioni. Le somme sottratte, calcolate su circa tre mesi, oscillano tra 99 e 803 euro per ogni indagato.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la sospensione temporanea dal servizio pubblico per sei mesi per tutti e sei. Durante l'interrogatorio, gli impiegati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha sottolineato come le condotte accertate rappresentino solo un piccolo segmento di un modus operandi consolidato e protratto nel tempo, che ha certamente consentito l'appropriazione di una rilevante somma di denaro.

La vicenda evidenzia gravi carenze nei controlli interni e rischia di minare la fiducia degli utenti in un servizio essenziale per la mobilità nel Sud Italia





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