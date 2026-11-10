Sistemi di allerta climatica: criticità e investimenti necessari per COP31

La COP31 analizza i gap nei sistemi di allerta precoce. Solo 64 paesi coprono tutti i pilastri. Serve investimento urgente per proteggere le comunità vulnerabili dai disastri.

Le tecnologie di allerta precoce per i disastri naturali si confrontano con l'urgenza dei rischi climatici in rapida espansione. Il dibattito centrale alla COP31 in Turchia, che termina il 20 novembre, evidenzia come la preparazione comunitaria sia fondamentale per mitigare le conseguenze delle condizioni meteorologiche estreme.

Monitoraggio locale e dati ufficiali sulla copertura globale

Raquel Izarra, residente nel sobborgo povero di Santa Inés Bajo a Lima, misura due volte al giorno durante la stagione delle piogge le precipitazioni sul tetto della sua casa. Utilizza un misuratore artigianale e invia i dati alle autorità tramite WhatsApp insieme a oltre sessanta volontari locali. Questo sistema mira a garantire tempo sufficiente per prepararsi a inondazioni e frane, eventi già verificatisi nell'area nel 2017.

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Un rapporto preliminare dell'ONU esaminato da Reuters ha rilevato significative lacune nella prontezza operativa e nel finanziamento. Sebbene più di due terzi dei paesi, ovvero 136 nazioni, dispongano di una qualche capacità di allerta precoce, ciò rappresenta un aumento del 143% rispetto ai dati del 2015. Tuttavia, solo 64 paesi hanno sviluppato competenze complete su tutti e quattro i pilastri fondamentali: conoscenza dei rischi, rilevamento, monitoraggio e previsione, diffusione degli avvisi, nonché preparazione e risposta.

Disparità regionali e necessità di investimenti finanziari

I dati del World Risk Poll della Lloyd's Register Foundation, citati nel rapporto ONU, mostrano una distribuzione ineguale degli avvisi. Nei paesi a basso e medio-basso reddito, meno della metà delle persone avvertite riesce ad agire correttamente sull'allerta, contro i tre quarti nei paesi a medio-alto reddito. Nel 2025, l'80% dei sopravvissuti a disastri recenti ha ricevuto almeno un avviso, ma con variazioni geografiche marcate.

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In Asia orientale, il 95% della popolazione è stata avvertita, mentre in Africa centrale e occidentale la percentuale scende al 47%. James Kinyangi, capo della sezione Clima e Politica presso la Banca Africana per lo Sviluppo, ha dichiarato che gli investimenti aggiuntivi richiesti per l'Africa oscillano tra cinque miliardi e dieci miliardi di dollari. La banca sta collaborando con oltre trenta paesi per sviluppare sistemi, ma più di venti altri necessitano di supporto tecnico e finanziario per costruire infrastrutture e servizi di allerta.

Casi studio: Nepal e Perù tra limiti tecnici e urgenza operativa

L'avvalanga di roccia e ghiaccio seguita da un'inondazione in Nepal ad agosto ha dimostrato i limiti dei sistemi esistenti. L'evento ha causato quasi tre miliardi di dollari di danni e migliaia di vittime o dispersi. I sistemi di allerta monsonica erano attivi, ma la velocità del torrente causato dal collasso di un ghiacciaio non ha permesso la trasmissione tempestiva dei dati. Tuttavia, le chiamate telefoniche dagli abitanti valle sopra hanno salvato vite, incluso a scuola dove il preside Rajendra Dawadi ha evacuato novecento alunni senza attenersi agli alert ufficiali.

In Peru, patria del maggior numero di laghi glaciali tropicali al mondo, il monitoraggio in tempo reale risulta cruciale. Paola Moschella, responsabile della ricerca sui ghiacciai presso l'Istituto Nazionale per la Ricerca sui Ghiacciai e sugli Ecosistemi di Montagna, sottolinea che le informazioni vengono aggiornate minuto per minuto. Con finestre di risposta di soli quindici o venti minuti, le autorità devono evacuare immediatamente quando inizia un flusso detritico.

Prossimi passi e target di copertura universale

Il rapporto delle Nazioni Unite indica che trentotto paesi dispongono già di sistemi operativi completi di allerta via cell broadcast, mentre altri diciassette sono nelle fasi finali di sviluppo. Per estendere la copertura a ogni paese e mantenerla per tre anni, sarebbero sufficienti cinquecento milioni di dollari. Nonostante questi dati, il capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio Disastri ha ammesso che l'obiettivo del 2027 per una copertura totale è improbabile da raggiungere.