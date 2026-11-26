Il TAR accoglie il ricorso di Sita Sud contro l'autista licenziato per aver guidato in bermuda e con il cellulare. La sentenza ribadisce la gravità delle infrazioni e il precedente disciplinare del conducente di Putignano.

Il Giudice Amministrativo ha dato ragione a Sita Sud, azienda di trasporto pubblico con sede a Putignano nel Barese, confermando il licenziamento di un autista coinvolto in una grave violazione delle norme di sicurezza. La sentenza, resa pubblica recentemente, ha annullato la decisione del consiglio di disciplina interno che aveva ridotto la sanzione originaria, stabilendo che il comportamento del dipendente costituisse un pericolo concreto per gli utenti del mezzo e per la sicurezza stradale generale. I fatti risalgono al 7 agosto 2024, data in cui il conducente è stato ripreso mentre effettuava la tratta tra Melfi e Rapolla, proseguendo poi verso Lavello.

Le Infrazioni Gravi Rilevate dal Giudice

La condotta dell'autista di Sita Sud ha destato l'attenzione di un passeggero che ha documentato la scena con il proprio dispositivo, mostrando il conducente intento a guidare l'autobus di linea con abbigliamento inappropriato e mentre utilizzava il telefono cellulare. Nello specifico, il magistrato ha evidenziato che l'impiego del cellulare alla guida era espressamente vietato sia dal Codice della strada sia dalle rigide regole aziendali vigenti all'interno dell'organizzazione. L'assenza di incidenti fisici in quell'occasione non è stata ritenuta sufficiente a scagionare il responsabile, poiché l'azione stessa era oggettivamente foriera di pericolo per le decine di persone trasportate quotidianamente.

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Inoltre, la sentenza ha preso in esame dettagli ulteriori oltre all'uso del telefono e all'abbigliamento sproporzionato per il contesto lavorativo. Gli addebiti includevano una fermata saltata, contestata da un reclamo formale di una passeggera presente sul mezzo, e un significativo ritardo nel turno di servizio. Il consiglio di disciplina aveva già ritenuto le giustificazioni offerte dal dipendente "carenti e pretestuose", un giudizio condiviso dal giudice che ha sottolineato come queste violazioni累计 contribuiscano a delineare un profilo di irresponsabilità professionale grave e reiterata.

Le Giustificazioni Rifiutate e la Storia Disciplinare

Il dipendente aveva provato a motivare le proprie azioni sostenendo di essersi cambiato d'abito per non presentarsi in uniforme sporca a causa di un'urgenza fisiologica, ammettendo contestualmente di aver effettuato una telefonata mentre il veicolo era in movimento. Tuttavia, il giudice amministrativo ha respinto queste argomentazioni, considerando l'unicità del caso in una prospettiva più ampia. La Corte ha evidenziato come la scheda disciplinare del lavoratore contenesse precedenti negativi non considerati dall'organismo interno nella riduzione della sanzione, tra cui altre sospensioni e vari ritardi o corse saltate.

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La presenza di due sospensioni pregresse e di numerosi precedenti ha spinto il magistrato a ritenere fondata la qualifica di "trasgressore abituale" assegnata da Sita Sud. Questa definizione era cruciale per comprendere la gravità complessiva della violazione, poiché dimostrava una recidività nel mancato rispetto delle regole di sicurezza e puntualità. L'ente ha invocato anche il danno d'immagine subito dalla società concessionaria di un servizio pubblico, sottolineando il ruolo di tutela della sicurezza che il personale deve garantire ogni giorno verso i cittadini.

Conseguenze Legali e Ruolo di Sita Sud

La società di trasporto pubblico, con sede operativa a Putignano nel Barese, ha ottenuto il riconoscimento legale delle proprie azioni correttive. Il ricorso presentato contro la riduzione della sanzione decisa dal consiglio di disciplina nel settembre successivo ai fatti del 7 agosto 2024 è stato accolto integralmente. Questo esito conferma l'autonomia decisionale dell'azienda nel mantenere standard rigorosi per la sicurezza dei trasporti pubblici, senza essere vincolata da attenuanti considerate insufficienti dal sistema giudiziario amministrativo.

Per Sita Sud, questa sentenza rappresenta un affossamento delle tesi difensive del dipendente e una validazione delle procedure interne di controllo. Il provvedimento giudiziario ribadisce l'importanza del rispetto delle normative stradali e aziendali, specialmente in contesti ad alto rischio come la guida di mezzi pubblici di grandi dimensioni. La decisione pone un precedente chiaro riguardo alla tolleranza zero verso comportamenti che compromettono la sicurezza, integrando la tutela degli utenti con la necessità di garantire la regolarità e l'affidabilità del servizio offerto sulla tratta Melfi-Rapolla-Lavello e nelle altre aree servite dall'azienda barese.