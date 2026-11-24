Rinnovato il sito del 1522 e lanciata l'app per le donne: accesso immediato, traduzione in 16 lingue e standard WCAG 2.2 AA per l'inclusione digitale.

In occasione del 25 novembre 2026, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è diventato operativo il nuovo sito web del 1522, il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking. Questa piattaforma digitale, promossa dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestita dal Centro Veneto Progetti Donna, rappresenta un'evoluzione significativa nell'accesso ai servizi di aiuto. Il progetto, realizzato dallo studio di comunicazione Lance Libere con sede a Russi in provincia di Ravenna, punta a garantire un'interazione sicura, immediata e priva di barriere per tutte le utenti che necessitano di supporto.

Design tipografico e leggibilità universale

Il principio guida che ha informato l'intero progetto è il design accessibile, inteso non come un mero requisito tecnico ma come elemento costitutivo del servizio stesso. Il restyling è partito dal logo, concepito in chiave esclusivamente tipografica con il font Sublima. Vanessa Zanzelli, direttrice artistica di Lance Libere, spiega che il logo non è un marchio aziendale, ma il servizio stesso, con le cifre calibrate per restare distinte e riconoscibili in ogni condizione: alta un centimetro, letta da lontano, in negativo o su schermi di qualità diversa.

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Per evitare il fenomeno visivo del crowding, che porta a confondere le cifre vicine, lo spazio tra i numeri del logo è stato aumentato in modo specifico. Nello dettaglio, lo spazio è cresciuto del 155% tra 1 e 5, del 95% tra 5 e 2 e del 92% tra i due 2, garantendo una leggibilità ottimale fino a un centimetro di altezza. Dalla home page del sito è possibile raggiungere direttamente la chat con le operatrici, il numero telefonico da chiamare, la mappa dei centri antiviolenza e l'app, semplificando l'accesso alle risorse.

Sicurezza digitale e standard tecnici avanzati

Tra le funzionalità centrali per la tutela delle utenti figura il pulsante Esci dal sito, visibile e raggiungibile in ogni momento. Questa soluzione permette di abbandonare istantaneamente la navigazione e visualizzare una pagina anonima qualora la donna rischiasse di essere controllata. La funzione riprende modelli già adottati a livello internazionale, come quelli di Women's Aid in Scochia. L'icona azzurra della chat rimane sempre in sovrimpressione in qualsiasi schermata, sia da desktop che da mobile, assicurando la costanza dell'accesso al supporto.

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Sul piano delle prestazioni tecniche, la versione di pre-pubblicazione del sito ha superato i test automatici di accessibilità axe DevTools con zero errori nelle categorie critiche, gravi, moderate e minori, rispettando lo standard WCAG 2.2 AA. Inoltre, la piattaforma ha ottenuto il punteggio massimo di 100 su 100 su Google Lighthouse per l'accessibilità. Per i testi è stato adottato il carattere Atkinson Hyperlegible, studiato per le persone ipovedenti, mentre la palette cromatica, composta da rosso, malva, rosa e viola, è stata verificata tramite simulazioni per diverse forme di daltonismo, incluse deuteranopia, protanopia e tritanopia.

Inclusione linguistica e supporto immediato

L'accessibilità non è una casella da spuntare, ma la possibilità reale per ogni donna di arrivare all'aiuto. Chiara Cubeddu, responsabile dello sviluppo web e dell'accessibilità, sottolinea che il sito cambia a seconda di chi lo usa: ingrandisce i testi, aumenta il contrasto, legge le pagine ad alta voce, si traduce in 16 lingue e si usa anche solo da tastiera. Le pagine tradotte con le informazioni sul 1522 includono sistemi di scrittura con alfabeti non latini, come cinese, urdu, bengalese e persiano. L'accessibilità è una questione di rispetto: nessuna donna dovrebbe sentirsi esclusa da un servizio pensato per lei, per la lingua che parla, per come vede o per lo strumento che usa.

Parallelamente al portale web, è stata sviluppata una nuova app mobile coordinata nell'aspetto visivo e nei contenuti dall'editoriale Orione LambriLe. L'applicazione è strutturata per l'azione immediata: la schermata principale pone al centro la chat diretta con le operatrici, affiancata da pulsanti rapidi per la mappa dei centri antiviolenza, le FAQ e la chiamata diretta al numero gratuito 1522. Questo servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, assicurando che il supporto sia sempre disponibile, indipendentemente dall'orario o dalla posizione geografica delle utenti.

Impatto concreto e responsabilità digitale

Il progetto di Lance Libere e del Centro Veneto Progetti Donna dimostra come la tecnologia possa diventare un alleato fondamentale nella lotta contro la violenza di genere. L'integrazione di standard di accessibilità elevati e la traduzione automatica in diverse lingue garantiscono che l'aiuto sia realmente alla portata di tutte. La presenza di funzionalità come il pulsante Esci dal sito e l'ottimizzazione per screen reader riflette una comprensione profonda delle vulnerabilità delle utenti e delle sfide pratiche che affrontano.

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L'obiettivo principale dell'intervento è garantire un accesso immediato, sicuro e privo di barriere a tutte le donne che necessitano di aiuto. Con il sito redesignato e la nuova app, il 1522 rafforza la sua missione di fornire supporto concreto e tempestivo. La collaborazione tra enti pubblici, come il Dipartimento per le pari opportunità, e studi di comunicazione specializzati come Lance Libere, costituisce un modello di eccellenza per i servizi digitali pubblici in Italia, ponendo al centro l'inclusione e la sicurezza delle persone.