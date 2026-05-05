Siviglia frena per il centrocampista del Pisa, priorità alla salvezza

Il Siviglia ha temporaneamente sospeso l'interesse per il centrocampista del Pisa a causa dell'infortunio del giocatore e della lotta per la salvezza. Ultime notizie dal calciomercato italiano e internazionale.

Il centrocampista rumeno, attualmente sotto contratto con il Pisa e con scadenza prevista al termine della stagione, è da tempo nel mirino del Siviglia . Il club andaluso ha manifestato interesse per il giocatore già da diverse settimane, avviando contatti preliminari.

Tuttavia, l'operazione è stata temporaneamente sospesa a causa di due fattori principali. Innanzitutto, il Siviglia desidera valutare attentamente l'evoluzione del recupero del calciatore da un infortunio al ginocchio subito circa un mese e mezzo fa. Il giocatore è attualmente impegnato in un programma di riabilitazione personalizzato e non è ancora possibile stabilire una data precisa per il suo ritorno in campo. Questa incertezza influisce sulla capacità del club di pianificare un eventuale investimento.

In secondo luogo, il Siviglia sta concentrando tutte le sue energie sulla lotta per evitare la retrocessione in campionato. La situazione in classifica è delicata e la squadra è impegnata in una sfida cruciale per mantenere la categoria. La recente vittoria contro la Real Sociedad ha rappresentato un importante passo avanti, portando il Siviglia a un punto di vantaggio sull'Alaves, attualmente terzultimo. Questa priorità ha temporaneamente messo in secondo piano le operazioni di calciomercato.

La dirigenza del Siviglia vuole assicurarsi la salvezza prima di concentrarsi su eventuali rinforzi per la prossima stagione. L'attenzione è rivolta interamente alla performance della squadra e alla conquista dei punti necessari per raggiungere l'obiettivo. Il futuro del centrocampista rumeno dipenderà quindi dall'andamento del campionato e dalla sua capacità di recuperare pienamente dall'infortunio. Il club andaluso monitorerà attentamente la situazione, ma al momento la priorità è la salvezza.

Parallelamente, il panorama calcistico italiano è animato da diverse vicende. La Lazio e l'Inter si affronteranno due volte in soli quattro giorni, una volta a porte chiuse e l'altra con lo stadio Olimpico gremito. Si discute della presunta assenza di un collegamento diretto tra le strategie di Allegri e le decisioni di Furlani. Tare si trova in una posizione complessa, cercando di definire le basi per il futuro del progetto Milan.

Il programma radiofonico 'Maracanà' continua a offrire attualità, interviste e dibattiti accesi, con la partecipazione di numerosi opinionisti.

'A Tutta C' fornisce un approfondimento quotidiano sulla Lega Serie C. Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha definito meritato lo scudetto conquistato dall'Inter, sottolineando la sua posizione di leadership in Italia e in Europa. Gianluca Di Marzio analizza gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio nel calciomercato. Il Genoa ha matematicamente assicurata la salvezza, con il riscatto di Colombo dal Milan che diventa effettivo.

Lo scudetto dell'Inter è considerato il frutto di un lavoro iniziato nel buio di Monaco, con Marotta che non ha sbagliato la scelta dell'allenatore dal 2010. Si parla dell'addio dei senatori dell'Inter, con la possibilità che in estate ne rimanga solo uno. Sono state stilate le formazioni migliori e peggiori della Serie A dopo 35 giornate. La Sampdoria ha dubbi sulla presenza di Abildgaard nell'ultima partita di campionato a causa di un problema all'adduttore.

Matarrese si è espresso sulla necessità di allontanare i De Laurentiis dal Bari, offrendo il suo contributo. È iniziato il playoff del Cosenza, con Buscè che sottolinea la forza del Casarano ma invita a concentrarsi sulla propria squadra. Colombo del Monopoli esprime rammarico per la sconfitta contro il Casarano e manifesta l'intenzione di continuare insieme. Sono state pubblicate le quote per il risultato esatto della partita Juventus-Verona.

Nel calcio femminile, la Roma ha conquistato il titolo di campione d'Italia, il Sassuolo si è salvato e l'Inter si è classificata al secondo posto. Il Sole 24 Ore, attraverso la sua divisione System24, gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari per Tuttomercatoweb.com e altri editori terzi, sia in Italia che all'estero. L'azienda offre servizi di advertising e comunicazione a un'ampia gamma di clienti, garantendo una presenza efficace sui principali canali digitali.

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