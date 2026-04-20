Siviglia: il laboratorio europeo nella lotta contro l’estremismo climatico

Siviglia sta diventando un modello di resilienza climatica: tra il recupero di antiche tecniche idrauliche persiane e progetti di riforestazione urbana, la città andalusa cerca di contrastare temperature estive sempre più proibitive che minacciano salute e tradizioni.

Siviglia vive un paradosso climatico affascinante quanto inquietante. Durante l inverno, gli abitanti della città inscenano un singolare rituale di gaslighting collettivo: avvolti in pesanti cappotti, si scambiano saluti lamentandosi del presunto freddo pungente, che in realtà si traduce in miti 14 gradi, mentre i visitatori provenienti dal Nord Europa approfittano delle temperature miti per cenare tranquillamente all aperto.

Tuttavia, è l estate a rappresentare la vera sfida esistenziale per questa metropoli del Sud, trasformata in un laboratorio europeo per la lotta contro il riscaldamento globale. Le estati sivigliane sono diventate una prova di resistenza fisica: le temperature raggiungono picchi estremi di 50 gradi, le notti spesso non scendono sotto i 36 e le ondate di calore sono diventate un evento ricorrente che si protrae fino alla fine di settembre. Questa condizione meteorologica estrema ha un impatto diretto sulla salute pubblica, con centinaia di decessi registrati ogni anno a causa di colpi di calore, e mette a dura prova il tessuto sociale e religioso della città, dove le tradizioni, come le migliaia di processioni annuali, vengono costantemente minacciate dall inospitalità dell aria esterna. Per combattere questo scenario, Siviglia sta recuperando antiche sapienze ingegneristiche e integrandole con tecnologie moderne. Uno degli esempi più significativi è il progetto CartujaQanat, situato nell isola di Cartuja, il sito che ospitò l Esposizione Universale del 1992. Questo spazio di aggregazione sfrutta l antica tecnica persiana dei qanat: canali sotterranei che trasportano acqua, la quale, attraverso sistemi di vaporizzazione, riesce ad abbassare la temperatura dell aria circostante fino a 10 gradi. L ingegnere Juan Luis López Martinez, direttore tecnico dell iniziativa, spiega che, sebbene la riproduzione su vasta scala di tali sistemi sia complessa a causa della densa rete di infrastrutture urbane preesistenti come condutture del gas e fibre ottiche, la città sta testando nuove applicazioni, come pensiline degli autobus climatizzate e vaste opere di piantumazione urbana. Il piano Replanta Sevilla punta a piantare 30.000 alberi entro il 2030, cercando di ripristinare quell ombra naturale che è sempre stata il baluardo dei centri storici mediterranei, ma che oggi risulta insufficiente di fronte a un clima sempre più tropicale. La sfida di Siviglia non è solo tecnologica, ma profondamente culturale e politica. Mentre le autorità promuovono progetti all avanguardia, la realtà quotidiana di molti istituti scolastici rimane critica, con classi che superano spesso i 36 gradi a causa di una burocrazia che rallenta l installazione di sistemi di raffrescamento efficienti. Parallelamente, il progetto ProMeteo ha dimostrato l importanza della comunicazione istituzionale, introducendo il sistema di denominazione delle ondate di calore, come avvenuto con Zoe. Dare un nome a un evento estremo ha aumentato la consapevolezza e la risposta dei cittadini, permettendo loro di adottare contromisure più tempestive. Eppure, rimane la preoccupazione che il calore estremo, combinato con un turismo di massa che svuota i quartieri storici, finisca per erodere la socialità tipica sivigliana, costringendo gli abitanti a chiudersi in casa con l aria condizionata. La lotta di Siviglia è dunque una corsa contro il tempo per preservare non solo la vita dei suoi residenti, ma anche l anima di una città che, per millenni, ha saputo vivere all aperto e che ora deve reinventarsi per non soccombere alla nuova normalità climatica globale





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