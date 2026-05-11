Six bodies found in a train boxcar near Mexican border in Texas

A Union Pacific worker discovered six bodies in a train boxcar at a remote location near the Mexican border. The six people were deceased, according to the Laredo Police Investigator.

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May 10 (Reuters) -Sei corpi sono stati trovati sul Sunday in un boxcar ferroviario a Laredo, Texas, secondo la polizia. Un operaio della Union Pacific li ha scoperti in un loto ferroviario in una località remota vicino al confine con il Messico, e la polizia e i vigili del fuoco hanno poi confermato che erano morti, ha detto l’investigatore della polizia di Laredo Joe Baeza. Non ci sono sopravvissuti, ha detto.There were no survivors, he said.

Past instances of multiple deaths in trains and tractor trailers not far from the U.S.-Mexico border have involved migrants, including a 2022 incident in which 53 were found dead in an abandoned truck with malfunctioning air conditioning on the outskirts of San Antonio.di Noel Randewich 10 maggio (Reuters) - Sei corpi sono stati trovati domenica in un vagone ferroviario a Laredo, in Texas, secondo la polizia. Un operaio della Union Pacific li ha scoperti in uno scalo ferroviario in una località remota vicino al confine con il Messico, e la polizia e i vigili del fuoco hanno poi confermato che erano morti, ha detto l’investigatore della polizia di Laredo Joe Baeza.

Non ci sono sopravvissuti, ha detto. I precedenti casi di morti multiple in treni e rimorchi non lontani dal confine tra Stati Uniti e Messico hanno coinvolto migranti, compreso un incidente del 2022 in cui 53 persone sono state trovate morte in un camion abbandonato con l’aria condizionata malfunzionante alla periferia di San Antonio.<sending data>





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