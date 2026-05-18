SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta: un’offerta d’estate con la neve sciolta

SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta è un comprensorio da scoprire in ogni stagione, offrendo una varietà di attività in inverno e in estate. Visita la nostra pagina dedicata per informazioni e prenotazioni.
SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta: una definizione d’inverno perfezionata d'estate SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta, o meglio conosciuta come SkiArea Madonna, è un comprensorio unico che emana dalle Dolomiti di Brenta nella stagione invernale, sinonimo di sci d’eccellenza.
Tuttavia, non si limita a ciò: in estate, si trasforma in una montagna da vivere a ogni passo e a ogni ora del giorno, offrendo un’incredibile varietà di attività outdoor. La base della SkiArea Madonna, a Folgarida, Marilleva e Pinzolo, si trova tra la Val di Sole e la Val Rendena. In inverno, è un punto di riferimento per appassionati di sci, offrendo un’offerta di piste snudi, bob e snowboard a seconda delle condizioni.
Ma ecco che la neve si scioglie e i prati tornano a vestirsi di verde, l’offerta estiva offre una miriade di attività adatte a tutti i gusti e livelli di esperienza. La stagione estiva della SkiArea Madonna include molte opzioni per la discesa in mountain bike, con piste per esperti e principianti. Tra le piste per mountain bike c’è la prvnímatoria marksilva a Marilleva, una delle piste più tecniche in Europa.
La comprensorio offre anche un’ampia scelta di sentieri, con alcune tra le più panoramiche e accessibili incluso con passeggini. LaSkiArea Madonna è anche in grado di seguire i bambini grazie a percorsi adatti a tutti i bambini. Non mancano mete da raggiungere a piedi o in bicicletta, con il Sentiero attrezzato Sosat e la Osvaldo Orsi come una delle percorsi più spettacolari. Tra le vie ferrate, la Via delle Bocchette è una suggestione che vale la pena provare.
Una delle vie ferrate più conosciute nel Brenta, è anche uno degli itinerari più tecnici e raccontano la storia delle disfatte e delle vittorie nella guida alpina. In inverno la SkiArea Madonna accoglie i numerosi sciatori e snowboarder, nell’estate si trasforma in una varietà di piste per ogni sport invernale, divertendosi ogni giorno.
Per gli amanti della montagna, la SkiArea Madonna è la scelta giusta: un luogo accogliente, dove la natura e le attività sono una parte essenziale e la gioia. Essere in contatto con essa vale la pena la pena. Vi aspettiamo a SkiArea Madonna per trascorrere piacevoli giornate d’estate e determinare di nuovo su una vasta gamma di piste se si dispone di una luce ancora disponibile o se cercate già chiudere la stagione d’inverno.
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