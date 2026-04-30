Skincare dopo i 40 anni: come adattare la routine durante la perimenopausa

La pelle intorno ai 40 anni inizia a cambiare a causa della perimenopausa, diventando più fragile e sensibile. Ecco come adattare la routine skincare per mantenere l'equilibrio cutaneo e prevenire irritazioni e rossori.

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Per questo è importante adattare la routine skincare, ma anche variazioni nella produzione di sebo e una generale maggiore fragilità cutanea. Questi mutamenti possono diventare più evidenti con l’avvicinarsi della menopausa, con una minore capacità di trattenere l’acqua. Alla base di questi cambiamenti c’è soprattutto la riduzione degli estrogeni, a favore di una maggiore influenza degli ormoni androgeni. Il risultato è una pelle che tende a diventare più sensibile e meno tollerante.

Non cambia quindi solo la struttura dell’epidermide, ma anche il suo equilibrio complessivo, che può risultare meno uniforme e più difficile da gestire. La comparsa di rossori improvvisi legati a un’iperattività vascolare tipica delle vampate può ricordare condizioni come rosacea o couperose, ma non vanno confusi con semplici irritazioni cutanee, perché hanno un’origine diversa e richiedono attenzioni specifiche. Cosa fare, quindi? La pelle in questa fase è più delicata e richiede una skincare mirata.

Elasticità e luminosità restano importanti, ma la vera base è una pelle più equilibrata e meno reattiva. È fondamentale evitare detersioni troppo aggressive, troppi attivi sovrapposti o esfoliazioni frequenti, che rischiano di accentuare secchezza e sensibilità. Meglio puntare su attivi che aiutino a ritrovare l’equilibrio perso, come ceramidi, acido ialuronico e niacinamide per sostenere la barriera cutanea, l’idratazione e la tollerabilità.

I retinoidi ben scelti, quando indicati, possono lavorare sulla qualità della pelle, mentre la vitamina C è un supporto antiossidante per luminosità e fotoinvecchiamento. Un prodotto davvero indispensabile in qualsiasi routine è la protezione solare, che non dovrebbe mai essere sottovalutata. È il gesto che serve a preservare tutti i prodotti usati fino a quel momento, spesso fatta di pochi passaggi mirati.

Un altro sbaglio frequente è insistere con scrub, acidi o attivi troppo aggressivi, quando la pelle ha già una barriera più fragile. La skincare in questa fase dovrebbe essere semplice, ma efficace, per non sovraccaricare la pelle già stressata dai cambiamenti ormonali





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