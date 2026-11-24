I prezzi degli skipass raggiungono massimi storici nel 2026/27, scoraggiando le famiglie italiane ma attirando turisti esteri e nuovi format di vacanza.

I comprensori sciistici italiani si preparano ad accogliere i visitatori per la stagione invernale 2026/2027, ma il quadro economico che emerge è caratterizzato da un deciso incremento dei costi d'accesso. Secondo un report dettagliato diffuso da Assoutenti, che ha analizzato i tariffari aggiornati delle principali stazioni montane, i consumatori dovranno affrontare tariffe in netto aumento rispetto al passato. Questa situazione si inserisce in un contesto macroeconomico complesso, dove inflazione e carenza di potere d'acquisto potrebbero rappresentare un forte deterrente per le famiglie italiane che intendono organizzare le proprie vacanze in quota.

Analisi Comparativa delle Tariffe Attuali e Storiche

Il report di Assoutenti evidenzia come il prezzo giornaliero per un giornaliero abbia subito rincari in tutte le località esaminate rispetto ai cinque anni fa. Ad esempio, a Livigno il costo passa dai 52 euro di cinque anni fa ai 74,5 euro attuali, registrando un aumento del 43,3 per cento. Analogamente, a Bormio il biglietto sale da 46 a 65 euro (+37 per cento), mentre a Courmayeur il costo effettivo sale da 56 a 75 euro (+33,9 per cento). Anche per il sistema di consorzi Dolomiti Superski, che oggi si attesta a 89 euro, il salto rispetto ai 67 euro di cinque anni fa (+32,8 per cento) è significativo. Altri esempi includono La Thuile a 61 euro, Cervinia Valtournenche a 64 euro, Pila a 60 euro e Madesimo, che varia da 41 euro in prestagione a 59 euro in alta stagione. In Val Senales, le tariffe oscillano tra 50 e 63 euro. Questi dati, recuperati tramite la piattaforma Wayback Machine dai siti Neveitalia.it e archivi dei comprensori, mostrano una tendenza strutturale al rialzo.

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Evoluzione dei Prezzi dall'Anno Duemila a Oggi

Se si amplia l'orizzonte temporale, il confronto con la metà degli anni Duemila rivela incrementi ancora più marcati. Nella stagione 2015/16, un giornaliero a Courmayeur costava 46 euro, mentre ai tempi dell'anno 2005/06 il massimo era di 37,5 euro. Per Dolomiti Superski, i prezzi oscillavano tra i 31 e i 38 euro in quegli anni, per salire fino a 54 euro in alta stagione nel biennio 2015/16. Analogamente, La Thuile-La Rosière passava dai 32 euro del 2004/05 ai 40 euro del 2015/16, e Breuil-Cervinia Valtournenche dai 30-32 euro dei primi anni Duemila ai 42 euro del 2015/16. Livigno, da 31,5 a 34,5 euro nel 2008, ha superato la soglia dei 44,5 euro nel 2015/16. Solo l'Alto Sangro non ha ancora reso noti i propri prezzi per la prossima stagione.

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Impatto sul Turismo: Calo Nazionale e Crescita Internazionale

Nonostante i rincari, l'Osservatorio italiano del turismo montano Jfc, sotto la guida di Massimo Feruzzi, prevede una stagione positiva ma caratterizzata da una crescita a due velocità. Le presenze complessive aumenteranno del 4,1 per cento, trainate esclusivamente dalla clientela straniera che crescerà del 5,7 per cento. Al contrario, le presenze italiane subiscono un calo del 3,4 per cento, con le famiglie italiane che arretrano drasticamente del 7,4 per cento. Per contenere i costi, molti italiani opteranno per il pranzo al sacco invece che al rifugio, per appartamenti invece di hotel e per skipass plurigiornalieri invece di settimanali. Su un 70 per cento di italiani che intende fare una vacanza in montagna, oltre il 34 per cento ha già effettuato le prenotazioni.

Internazionalizzazione e Nuovi Modelli di Offerta

La stagione in arrivo è definita di valico dall'Osservatorio Jfc, poiché la clientela straniera supererà numericamente quella italiana. In tre stagioni, l'indice di internazionalizzazione è passato dal 44,9 per cento al 51,4 per cento, con flussi significativi provenienti da Polonia, Germania e Repubblica Ceca. Anche Valeria Ghezzi, presidente di Anef (Associazione dei funiviari), conferma che le prenotazioni alberghiere vanno bene e che gli stranieri rappresentano ormai quasi il 50 per cento del totale nell'arco alpino. Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski, segnala inoltre una forte accelerazione del turismo intercontinentale, soprattutto da America e Asia, unita a una crescita del target medio-alto europeo. Parallelamente, si osservano fenomeni di tropicalizzazione e festivalizzazione, con attività all'aperto e eventi musicali che attirano visitatori anche non sciatori.