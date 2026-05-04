Sky: Estate Sportiva al Massimo con 90 Appuntamenti e 6.800 Ore di Diretta

Sky lancia la sua grande estate sportiva con un palinsesto ricco di eventi, tra cui Campionati Europei, Mondiali, Formula 1, MotoGP e molto altro. Copertura completa del calcio italiano e internazionale.

A Roma, i campioni del tennis hanno dato il via all'estate italiana dello sport su Sky , con un programma ricchissimo che include oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore di eventi live.

L'offerta comprende quattro Campionati Europei – nuoto, atletica leggera e i due tornei di Eurovolley maschile e femminile – insieme al Campionato Mondiale femminile di basket, tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, le Final Four di CEV e pallanuoto maschile, il basket, le sfide del Rugby Nations Championship, la Diamond League, il meglio del golf e molto altro. Un evento particolarmente significativo è stato il successo di un tennista a Madrid, dove è diventato il primo nella storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi, in un incontro che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni nel Regno Unito.

L'attesa è alta anche per i campionati europei di volley. Il finale di stagione del calcio è un punto focale dell'offerta di Sky, con un'attenzione particolare alle semifinali e alla copertura delle squadre italiane. A maggio, sono in programma i Campionati Europei di Nuoto a Parigi, che si terranno all'Alexander Stadium, ospitando oltre 1.500 atleti da più di 50 paesi.

Le competizioni includeranno tutte le principali discipline olimpiche, con alcune prove su strada come la maratona e le gare di marcia che si svolgeranno nel centro città. L'Italia schiererà una squadra competitiva, con atleti molto attesi. Parallelamente, Sky Sport 24 offrirà analisi approfondite e commenti tecnici sulle gare. Un giornalista molto amato sarà l'inviata a Birmingham, che condurrà gli studi dal posto, unendo i due eventi europei di nuoto e atletica in un unico racconto.

Il percorso verso il titolo nel basket si concluderà nella nuova Arena Milano, sede delle semifinali e finali. L'estate sportiva su Sky continua con il basket, la pallavolo, il rugby, il golf e la pallanuoto. La Nazionale italiana di pallavolo femminile affronterà sfide importanti contro Cuba e Brasile, mentre la squadra maschile si preparerà per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Grande attenzione sarà rivolta anche al futuro della pallavolo italiana.

Il calendario include anche tappe di MotoGP in Portogallo e Giappone, oltre a eventi in Grecia, Estonia, Finlandia, Paraguay e Cile. Infine, l'offerta comprende la copertura di Champions League, Europa League, Conference League, Supercoppa, calcio estero e le finali playoff di Serie B e Serie C. Sky schiererà una squadra editoriale completa, con Federica Lodi, Roberto Prini, Stefano Locatelli, Rudy Palermo, Giovanni Cristiano, Rachele Sangiuliano, Francesca Piccinini e Andrea Zorzi, per fornire aggiornamenti continui, approfondimenti e interviste esclusive





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