Il presidente esecutivo di Sky, David Rhodes, ha annunciato la fine del coinvolgimento diretto dell'azienda in Sky News Arabia. La separazione arriva dopo mesi complicati in cui l'emittente ha descritto alcune aree del Sudan come 'stabilizzate' nonostante le denunce di pulizie etniche in Darfur.

Il presidente esecutivo di Sky , David Rhodes , ha annunciato la fine del coinvolgimento diretto dell'azienda in Sky News Arabia. La separazione arriva dopo mesi complicati in cui l'emittente ha descritto alcune aree del Sudan come 'stabilizzate' nonostante le denunce di pulizie etniche in Darfur .

Una giornalista del canale era sposata a un politico vicino alle milizie paramilitari, e non esistevano prove che confermassero immagini e testimonianze. Il canale passerà sotto il controllo degli Emirati Arabi Uniti, mantenendo il marchio britannico Sky, e sarà guidato dallo sceicco Al Nahyan, vicepresidente emiratino e proprietario del Manchester City. Questo accordo garantisce introiti senza responsabilità editoriali dirette per Sky, e rappresenta il trionfo della globalizzazione simbolica





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