Sky Sport: Weekend di Calcio con Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Women’s Super League

Ampia programmazione su Sky Sport con le partite dei principali campionati europei: Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Barclays Women’s Super League. Approfondimenti, studi pre e post-partita e aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social.

Il weekend calcistico si preannuncia ricco di emozioni con una programmazione completa e dettagliata su Sky Sport . Da venerdì 24 a lunedì 27 aprile, gli appassionati potranno seguire in diretta e con approfondimenti esclusivi le partite dei principali campionati europei: la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League.

La copertura sarà estesa su Sky Sport 24, il sito skysport.it e tutti i canali social di Sky Sport, garantendo aggiornamenti live, analisi pre e post-partita e rubriche dedicate. La 34ª giornata di Premier League sarà il fulcro dell'attenzione, con un calendario fitto di incontri. Si comincia venerdì sera con Sunderland-Nottingham Forest, trasmessa su Sky Sport Calcio alle 21:00.

Il sabato sarà caratterizzato da ben cinque partite: Fulham-Aston Villa alle 13:30 (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Liverpool-Crystal Palace alle 16:00 (Sky Sport Calcio), Wolverhampton-Tottenham alle 16:00 (Sky Sport 251) e West Ham-Everton alle 16:00 (Sky Sport 252). A chiudere la giornata di sabato, alle 18:30, l'attesa sfida tra Arsenal e Newcastle, visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Il lunedì sera, alle 21:00, Manchester United-Brentford concluderà la giornata di Premier League su Sky Sport Arena.

Parallelamente, la Bundesliga tedesca offrirà spettacolo con la sfida tra Lipsia e Union Berlino, in diretta su Sky Sport 251 a partire dalle 20:30 di venerdì. Il sabato sarà dedicato a Mainz-Bayern Monaco (Sky Sport Max, ore 15:30) e Amburgo-Hoffenheim (Sky Sport Max, ore 18:30). La domenica vedrà in campo Stoccarda-Werder Brema (Sky Sport Mix, ore 15:30) e Borussia Dortmund-Friburgo (ore 17:30), quest'ultima disponibile anche in diretta streaming sul canale YouTube di Sky Sport.

Anche la Ligue 1 francese sarà protagonista, con il match tra Brest e Lens in programma venerdì alle 20:45 su Sky Sport 252. Nella notte tra sabato e domenica, sarà possibile vedere in differita Angers-PSG su Sky Sport Calcio a partire dalle 00:45. La domenica sera, alle 20:45 sempre su Sky Sport Calcio, non mancate all'emozionante sfida tra Olympique Marsiglia e Nizza.

Un occhio di riguardo sarà rivolto anche alla Barclays Women’s Super League, con Brighton-Manchester City in programma sabato alle 13:00 su Sky Sport 252, con la telecronaca di Federico Zanon. Per accompagnare gli spettatori durante tutto il weekend, “La Casa dello Sport Internazionale”, condotta da Federica Lodi con Paolo Ciarravano e Paolo Di Canio, offrirà un'analisi approfondita dei match di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, con aggiornamenti in tempo reale.

Dal lunedì al venerdì, alle 14:00, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini approfondirà i temi più caldi del calcio europeo. Sky Sport si conferma quindi il punto di riferimento per gli appassionati di calcio, offrendo una copertura completa e di alta qualità dei principali campionati europei





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