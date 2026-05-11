Sky Tg24 inviato ritrova lettera della scomparsa di Sonia Bottacchiari

Un inviato di Sky Tg24 ha trovato una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i suoi due figli e i quattro cani, mentre si trovava a casa del padre della donna. La missiva, inviata poco prima della sua allontanamento, era indirizzata al padre della donna.

Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari , la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli di 14 e 16 anni, e i quattro cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky Tg24, mentre si trovava a casa del padre della donna.

La missiva, scritta con ogni probabilità poco prima della allontanamento, è indirizzata al padre della donna. A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la troupe gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Il ritrovamento della lettera è stato segnalato ai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini. Sonia Bottacchiari con i suoi due figli e i quattro cani di famiglia scomparvero dopo una vacanza in Friuli.

Le ricerche si concentrarono nella zona di Paroli, parcheggiata regolarmente ma senza le tende da campeggio all'interno. Sul posto arrivarono il padre dei ragazzi, Yuri Groppi, i nonni e L'Associazione Penelope Fvg, che lanciò un nuovo appello. La presidente Federica Obizzi spiegò che, dopo il ritrovamento dell'auto, furono attivati i soccorsi del Friuli Venezia Giulia con Protezione civile e Vigili del fuoco, ipotizzando che la famiglia potesse trovarsi in difficoltà nelle vicinanze.

Anche lei invitò Sonia e i ragazzi a farsi vivi e a tornare a casa





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