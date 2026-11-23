Lo sleepmaxxing trasforma il riposo in performance. Expert avverte sui rischi dell'ortosonnia e sull'ossessione per i dati dei dispositivi digitali notturni.

Lo sleepmaxxing sta trasformando il riposo notturno in una disciplina ad alte prestazioni, generando preoccupazioni tra gli specialisti della salute. Questo fenomeno, diventato virale sui social network come TikTok, vede i giovani adottare rituali complessi per ottimizzare ogni aspetto del sonno. L'obiettivo dichiarato è raggiungere le otto ore canoniche di riposo per massimizzare energia e concentrazione durante le ore lavorative o di studio.

La performance del sonno e gli accessori digitali

Lo sleepmaxxing implica l'adozione di una serie di pratiche che vanno oltre la semplice igiene del sonno, trasformando il riposo in qualcosa di performativo e accessoriato. Non sono più sufficienti un buon letto e il buio; occorrono app di monitoraggio, smartwatch e sensori digitali per tracciare i parametri fisiologici. Tra gli strumenti comuni figurano tappi per le orecchie, integratori, cerotti per la bocca e la regolazione precisa della temperatura ambientale.

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Questa ossessione per l'ottimizzazione nasce dalla convinzione che un sonno ideale garantisca risultati superiori durante la giornata. Tuttavia, la spinta alla performance rischia di sostituire il bisogno biologico naturale con una lista di compiti da svolgere per dormire. Il risultato è che le ore di riposo diventano un campo di battaglia per il controllo, dove ogni variabile deve essere gestita con precisione militare.

I pericoli dell'ortosonnia e la guida di Milano

Il rischio principale dietro questo fenomeno è lo sviluppo dell'ortosonnia, un termine introdotto da Kelly Glazer Baron e colleghi nel 2017. Sebbene non sia una diagnosi clinica riconosciuta, l'ortosonnia descrive la preoccupazione patologica per la qualità del sonno, misurata esclusivamente attraverso i dispositivi tecnologici. Un ricercatore dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, psicologo e specialista in medicina del sonno, mette in guardia contro questa deriva.

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Lo specialista sottolinea che i social network diffondono rapidamente ricette per la notte ideale, basate su luci speciali, magnesio e sensori. Il pericolo è che i giovani scambino un rituale personale per una prescrizione universale, sentendosi inadeguati se non lo seguono alla lettera. Molte di queste pratiche hanno prove scientifiche limitate o possono comportare rischi inutili per la salute mentale.

L'ansia da monitoraggio e la perdita di flessibilità

Il controllo continuo dei dati notturni e la fiducia cieca nei punteggi delle app rappresentano segnali critici di allarme. Quando il sonno diventa una prova di esame, si rischia di perdere la serenità e la flessibilità necessarie per un riposo autentico. Il medico del San Raffaele ricorda che non esiste un interruttore per addormentarsi a comando e che più ci si sforza, più si rimane in uno stato di allerta.

Perdere il contatto con le proprie sensazioni di riposo a favore dei numeri del smartwatch è controproducente. Non dormire le classiche otto ore per una sera a causa di eventi sociali non dovrebbe causare ansia. Ignorare il proprio cronotipo, che sia da "gufo" o da "allodola", e imporsi un orario rigido può ostacolare il sonno invece di favorirlo. La tecnologia non è nemica, ma diventa problematica quando riduce la nostra capacità di adattamento.

Differenze cliniche e percorsi terapeutici corretti

È fondamentale distinguere tra una semplice igiene del sonno migliorabile e un disturbo clinico effettivo. L'insonnia cronica è definita da difficoltà adaddormentarsi o mantenere il sonno per almeno tre notti a settimana per tre mesi, con conseguenti problemi diurni. Per questa condizione, le linee guida statunitensi ed europee indicano la terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia (CBT-I) come prima scelta, non le semplici regole di benessere notturno.

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I consigli sulla salute del sonno dovrebbero provenire da professionisti sanitari competenti e non da routine online generalizzate. Età, fabbisogno individuale e regolarità degli orari sono variabili che cambiano da persona a persona. Creare le condizioni per un sonno spontaneo è più efficace che cercare di forzarlo attraverso protocolli rigidi. La mancanza di flessibilità e la perdita di serenità sono i veri indicatori che lo sleepmaxxing sta diventando tossico.