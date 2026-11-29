Documenti interni rivelano le istruzioni strategiche di Non Una di Meno per gli attacchi a Eugenia Roccella, Giorgia Meloni e Pro Vita, evidenziando dinamiche aggressive e divisioni interne.

Le manifestazioni contro la violenza sulle donne hanno avuto un risvolto oscuro a Roma e in altre città italiane, caratterizzate da attacchi verbali e fisici diretti verso figure istituzionali e associazioni. Gli slogan violenti rivolti contro la ministra Eugenia Roccella e suo marito, scomparso nei mesi scorsi, non sono stati eventi isolati ma parte di una strategia organizzata. Il movimento transfemminista Non Una Di Meno ha coordinato i cortei del 25 novembre e le manifestazioni successive, utilizzando questa piattaforma per diffondere messaggi divisivi.

Strategia e documenti interni di Non Una Di Meno

La responsabilità per l'organizzazione delle manifestazioni a Roma è stata attribuita al movimento Non Una Di Meno, un'entità nata nel 2016 ispirandosi all'iniziativa argentina Ni Una Menos del 2015. L'obiettivo dichiarato era contrastare il patriarcato, ma le azioni successive hanno mostrato una tendenza a creare fratture politiche. Documenti interni, diffusi tra le militanti, rivelano una strategia precisa per la circolazione di slogan aggressivi. Tra questi, compare l'invito a bruciare le sedi dell'Associazione Pro Vita, un messaggio che ha trovato una parziale concreta realizzazione con gli attacchi alle strutture dell'associazione.

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Attacchi a Pro Vita, Meloni e Roccella

Le manifestazioni hanno visto cori ostili rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con frasi come "sei la prima della lista", e minacce dirette verso il ministro Eugenia Roccella. Il documento strategico intitolato "Slogan", aggiornato più volte, elenca frasi come "Le sedi dei Pro Vita si chiudono col fuoco" e "Fasci appesi col reggiseno". L'appello alla violenza contro Pro Vita è stato seguito il 25 novembre, quando la sede romana è stata bersagliata dal lancio di oggetti, impedendo danni maggiori solo grazie all'intervento della polizia. La retorica include anche minacce personali, come "ti spranghiamo senza fare rumore", indicando un livello di aggressività premeditata.

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Dinamiche interne e critiche alle attiviste

Il clima all'interno del movimento Non Una Di Meno ha generato tensioni profonde, portando a fuoriuscite significative. A Pisa, dodici attiviste hanno abbandonato l'assemblea locale, denunciando pubblicamente dinamiche tossiche. Le ex militanti hanno segnalato un'egemonia di gruppi antagonisti e la presenza di comportamenti aggressivi durante le riunioni. Hanno inoltre espresso preoccupazione per la paura di essere silenziate se si esprimevano opinioni differenti, evidenziando una mancanza di disponibilità al dialogo critico. Queste rivelazioni contraddicono l'idea di un movimento basato sulla solidarietà, definendo invece una struttura chiusa e intimidatoria.

Divisioni tra donne e impatto sociale

Il modus operandi di Non Una Di Meno ha contribuito a una classificazione sociale delle donne, distinguendo tra quelle considerate alleate e quelle emarginate. Le donne di destra sono state prese di mira con slogan violenti, mentre eventi come gli attacchi di Hamas del 7 ottobre hanno ricevuto attenzione minima. Questa divisione politica ha ostacolato il discorso unitario contro la violenza, trasformando un tema universale in un campo di battaglia ideologico. Le azioni del movimento, invece di promuovere la sicurezza e l'unità, hanno alimentato un clima di odio e divisione, con impatti negativi sulla coesione sociale e sul dibattito pubblico italiano.