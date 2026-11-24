La Slovacchia approva l'abolizione del voto per corrispondenza. Il governo Fico sostiene la trasparenza, l'opposizione teme un'ingerenza politica nelle elezioni.

Il parlamento della Slovacchia ha approvato mercoledì la rimozione definitiva del voto per corrispondenza, una mossa decisiva che cambia le regole elettorali del paese prima delle consultazioni previste per il 2026. L'iniziativa, sostenuta dai deputati della coalizione di governo di sinistra nazionalista, è entrata in vigore con l'appoggio di 79 legislatori su 150 presenti in aula. Questa modifica strutturale mira a centralizzare il processo di scrutinio, spostando tutte le operazioni di votazione verso i seggi fisici, inclusi quelli situati presso le ambasciate e i consolati slovacchi all'estero.

Nuove regole elettorali e trasparenza

Sotto la nuova normativa approvata dai deputati, gli elettori slovacchi residenti o in viaggio nei paesi esteri non potranno più utilizzare la posta per esprimere la propria preferenza. Il rapporto tecnico allegato al disegno di legge sottolinea esplicitamente che l'obiettivo primario di questa riforma legislativa è garantire un processo elettorale perfettamente trasparente e sicuro. La misura elimina ogni possibilità di voto a distanza, costringendo ogni cittadino a presentarsi materialmente davanti a un seggio per convalidare il proprio suffragio.

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Posizioni del governo e opposizione

La coalizione di governo al potere ha difeso fermamente la decisione, argomentando che l'eliminazione del voto postale è l'unica via efficace per proteggere il segreto di voto e prevenire possibili frodi. Tuttavia, l'opposizione ha reagito con forte opposizione, definendo la mossa come un tentativo politico di limitare la partecipazione elettorale di specifici gruppi demografici. Michal Simecka, leader di spicco del principale partito di opposizione, Slovacchia Progressista, ha condannato duramente l'approvazione, definendo l'atto un'aggressione diretta alla democrazia slovacca.

Dati elettorali del 2023 e contestazione

Le statistiche delle elezioni generali del 2023 rivelano un netto squilibrio nelle preferenze degli elettori all'estero a favore dell'opposizione rispetto ai partiti di governo. In quell'occasione, il Partito Slovacchia Progressista (PS) ha conquistato il 61,7% dei voti espressi da cittadini slovacchi in viaggio o residenti fuori confine. Al contrario, il principale partito di governo, Smer-SSD guidato dal Primo Ministro Robert Fico, ha ottenuto solo il 6,1% delle preferenze nella stessa categoria di elettorato.

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Il contesto nazionale è risultato diverso, con lo Smer-SSD che ha totalizzato complessivamente il 22,9% dei voti contro il 18% registrato da Slovacchia Progressista. I voti raccolti dalle comunità all'estero hanno rappresentato il 2% dell'elettorato totale, una percentuale piccola ma potenzialmente decisiva in un sistema politico frammentato. L'opposizione ha annunciato l'intenzione di impugnare la nuova legge dinanzi alla Corte costituzionale slovacca, ritenendola un'interferenza sleale.

Impatto politico e prossime elezioni

I sondaggi condotti negli ultimi mesi indicano che una coalizione di partiti di opposizione, comprendente sia liberali che conservatori, potrebbe raccogliere più voti della coalizione di governo attuale. Il governo Fico ha spesso intrattenuto relazioni tese con le istituzioni dell'Unione Europea, specialmente riguardo agli standard democratici, alla sospensione degli aiuti militari per l'Ucraina e alle sanzioni contro la Russia. Nonostante questi indicatori, la frammentazione del panorama politico e le tensioni interne tra i vari partiti di opposizione mantengono l'esito delle elezioni prossime incerto.