Slovenia, tagli alle accise: benzina sotto 1,51 euro al litro

In Slovenia la benzina senza piombo scende a 1,506 euro al litro e il gasolio a 1,848 euro. Il pieno da 50 litri costa fino a 6 euro in meno per gli automobilisti.

In Slovenia scattano nuovi tagli ai prezzi dei carburanti: la benzina senza piombo a 95 ottani passa da 1,626 a 1,506 euro al litro, con una riduzione di 12 centesimi. Il gasolio scende da 1,949 a 1,848 euro al litro, con un calo di 10,1 centesimi.

I nuovi importi sono i prezzi massimi applicabili ai distributori della rete stradale ordinaria. Restano esclusi i distributori lungo autostrade e superstrade, dove i tetti non valgono.

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Come funziona il tetto ai prezzi dei carburanti in Slovenia

Le nuove tariffe derivano dal meccanismo di regolazione statale adottato da Lubiana. Il sistema tiene conto dell'andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi e del rapporto di cambio tra euro e dollaro.

Gli importi fissati dallo Stato costituiscono il limite massimo per i distributori della viabilità ordinaria. Le stazioni di servizio lungo autostrade e superstrade non sono soggette a questi tetti.

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Quanto risparmiano gli automobilisti con un pieno da 50 litri

Con un pieno da 50 litri di benzina senza piombo la spesa scende a 75,30 euro, contro gli attuali 81,30 euro, con un risparmio di 6 euro. Il vantaggio è quindi immediato per chi fa rifornimento sulla rete ordinaria.

Per la stessa quantità di gasolio il costo sarà di 92,40 euro, con una riduzione di 5,05 euro rispetto al prezzo precedente.

Il ribasso riguarda anche il gasolio da riscaldamento, il cui prezzo massimo passa da 1,572 a 1,471 euro al litro. La diminuzione è di 10,1 centesimi al litro, identica a quella del gasolio per autotrazione.

Le variazioni interessano anche i numerosi automobilisti residenti nella fascia di confine, abituati a recarsi in Slovenia per fare rifornimento.

Benzina sotto 1,51 euro e il trend dalla metà di ottobre

La nuova riduzione riporta la benzina slovena sotto la soglia di 1,51 euro al litro. Il prezzo della senza piombo prosegue la tendenza discendente iniziata a metà ottobre, quando aveva toccato 1,742 euro al litro.

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Senza le esenzioni e gli interventi pubblici attualmente in vigore, la benzina raggiungerebbe 1,734 euro al litro e il diesel sfiorerebbe 2,130 euro al litro. Il confronto mostra il peso che le misure pubbliche hanno sul prezzo finale.

Alla determinazione dei prezzi finali contribuiscono quindi anche le scelte di politica fiscale del governo sloveno, oltre alle quotazioni internazionali del petrolio.

Il governo sloveno e la deroga sulle accise

Il governo sloveno ha già avviato interlocuzioni con la Commissione europea per ottenere un'ulteriore deroga sulle accise. L'obiettivo è ridurre ancora il carico fiscale sui carburanti.

Una deroga di questo tipo potrebbe ridurre ancora il carico fiscale sui carburanti nei prossimi mesi. Il testo non indica tempi precisi né l'entità dello sgravio richiesto.