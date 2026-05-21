Slow Food: L’invito a agire a livello locale per un impatto globale

Slow Food esorta a impegnarsi in prima persona, a essere protagonisti e a promuovere la biodiversità, considerata una ricchezza comune necessaria e salvifica. La tutela della biodiversità è un atto concreto di responsabilità collettiva e significa opporsi al dilagare delle monocolture in agricoltura e delle razze animali cosmopolite in allevamento.

Un’esortazione a impegnarsi in prima persona, un invito a essere protagonisti, un messaggio che Slow Food da sempre condivide e promuove, cosciente del. Da essa dipende la capacità di adattarsi ai cambiamenti, perciò, opporsi al dilagare delle monocolture in agricoltura e delle razze animali cosmopolite in allevamento, significa investire sul futuro e su una garanzia di sopravvivenza.

Considerata la posta in gioco, l’invito ad agire a livello locale non deve rappresentare un alibi per la politica, a cui spetta il compito di fissare obiettivi ambiziosi in materia di tutela della biodiversità e di stabilire tempi e modi per raggiungerli, né può sollevare dalle proprie responsabilità gli attori economici che costituiscono l’articolato sistema alimentare globale, che troppo spesso scaricano i costi sugli anelli più deboli delle filiere. La biodiversità è una ricchezza comune, necessaria e salvifica, capace di rendere i sistemi agricoli resilienti di fronte ai traumi ambientali, alla crisi climatica e alle pandemie.

Per Slow Food la biodiversità non è mai stata un patrimonio immobile da conservare sotto una teca – aggiunge, vicepresidente di Slow Food Italia –. È una relazione viva tra ambiente, culture, cibo e comunità. Significa difendere varietà agricole locali, razze autoctone, saperi contadini, pesca tradizionale, economie di piccola scala e tutti quei paesaggi costruiti nel tempo dalle persone che li abitano e li custodiscono. Tutelare la biodiversità è un atto concreto di responsabilità collettiva.

Ogni giorno, anche in Italia, assistiamo al rischio di scomparsa di preziosi esempi di biodiversità. All’indomani della decisione di una coppia di allevatori di chiudere l’agriturismo dove la allevavano, scelta dettata dal sopravanzare dell’età, dalle difficoltà di ricambio generazionale e dalla diffusione dei predatori, la rete di Slow Food si è attivata insieme all’associazione Razze autoctone a rischio di estinzione (Rare) per evitare che i pochi esemplari rimasti venissero ceduti all’estero e macellati.

Alcuni riproduttori, sia becchi sia capre, saranno rilevati e ospitati presso l’allevamento del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari di Grugliasco dell’Università di Torino: il nucleo di animali sarà la base di un progetto di recupero concordato con gli allevatori in val d’Ossola. Anche questo è tutela della biodiversità, anche questo è un tassello del prezioso mosaico che disegna un futuro sostenibile per tutte e tutti





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