Slutty Cheff smaschera i segreti delle cucine: critiche alle recensioni pagate e un invito alla riflessione

La chef anonima, autrice del libro 'Crostata alla crema', svela le dinamiche nascoste nel mondo della ristorazione, criticando le recensioni a pagamento e l'ossessione per l'immagine sui social media.

“Non andate a mangiare nei ristoranti che vedete su Instagram e neanche in quelli che hanno la fila per entrare. Ci vorrebbero delle telecamere per quello che accade nelle cucine”: parla Slutty Cheff . La chef anonima svela i segreti delle cucine e critica le recensioni pagate sui social nel suo libro 'Crostata alla crema'.

Slutty Cheff, l'enigmatica chef che si cela dietro un'immagine che occulta il viso con l'immagine di un hamburger, e che, in altre foto, espone le sue gambe nude con un calice di vino, si confessa. La sua parlantina, condita con un atteggiamento disinvolto e spartano, tipicamente inglese, è servita. Con un appellativo che farebbe arrossire i genitori (Slutty, che in italiano potremmo tradurre come 'svampita' o 'sfacciata'), era impossibile passare inosservata. E questo a prescindere dal numero di follower, peraltro non elevatissimo. In Inghilterra, il suo libro 'Tart: le disavventure di un anonimo chef' è stato un piccolo caso editoriale, mentre in Italia il libro, pubblicato da Mondadori, porta un titolo che è una rivisitazione, silenziosa e audace, della traduzione: 'Tart' è sì una tortina un po' acida, ma allude anche a chi commenta con acidità e insolenza. Slutty Cheff, che rimane nell'anonimato, una sorta di Banksy della ristorazione, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita: l'abbandono di una carriera nel marketing per dedicarsi alla ristorazione, l'influenza della nonna nell'insegnarle a cucinare in un periodo di difficoltà psicologica, i ruoli tradizionalmente 'femminili' in cucina (come la decorazione dei dolci), spesso escludendo compiti come la cottura della carne. “Il mio libro è uno spaccato su cosa significhi essere una giovane donna e lavorare come chef a Londra, ma in un senso più ampio, racconta cosa voglia dire avere vent’anni, vivere in una grande città e dover trovare una propria identità e uno scopo nella vita”. Il personaggio e la missione di Slutty Cheff sono nati quasi per caso: “Un giorno ero annoiata, così ho creato un account Instagram. Anche il nome è stato una scelta casuale. Non avevo ambizioni di farne un’attività o nulla di simile. Fu un momento di divertimento mentre stavo lavorando nella cucina di un ristorante”. Slutty Cheff confessa: “Quando ho iniziato non avevo motivazioni etiche né volevo farne una questione di emancipazione femminile: è ciò di cui amo parlare con gli amici al pub. Però noto che c’è ancora chi si scandalizza se vede una donna parlare liberamente del proprio piacere fisico, sia esso legato al sesso o alla gola. Non è un qualcosa che ritroviamo spesso nelle eroine dei libri o dei film. Perciò è stato anche divertente rompere quest’illusione collettiva”. Non aspettatevi però analisi appassionate sul cibo e i piatti assaggiati, Slutty è più una gola profonda del settore (“ Gli chef più anziani sono tendenzialmente più avvezzi a ritenere accettabili turni massacranti, trattamenti brutali, scatti d’ira e altri atteggiamenti dittatoriali”) con suggerimenti da sindacato del lavoro: “ Sarebbe il caso di installare telecamere e avere ispezioni regolari (nelle cucine dei ristoranti ndr), come per la sicurezza alimentare. Ma non basterebbe. Tutti, in ogni caso, si stanno rendendo conto che non è più possibile comportarsi in un certo modo, non la si fa più franca”. Slutty ha comunque un potere magico: spostare commensali in un locale invece di un altro mostrando foto e video di qualche piatto (immagini che peraltro non fanno granchè voglia di entrare in un ristorante, ma tant’è): “recensioni pagate, che non hanno nulla di genuino”. Influencer pagati che a disoccupati Istat sfangano la giornata con un pasto caldo offerto: “È stato proposto anche a me, mi hanno chiesto: “Quanto dobbiamo pagare per una storia sul tuo profilo? Quanto per un post?” . Comunque Slutty è in vena di suggerimenti che probabilmente avreste già in mente, ma fa niente uguale: non perdere tempo dove ci sono chilometri di fila per entrare ; il pasto è un momento di piacere; il takeaway sta ingiustamente dilagando. Piatto preferito di Slutty? “Spaghetti alla bolognese”. Il conto prego. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo. Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5) : evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Slutty Cheff, attraverso la sua figura provocatoria e il suo linguaggio schietto, solleva questioni importanti sul mondo della ristorazione. Critica aspramente le recensioni a pagamento e l'eccessiva attenzione all'immagine sui social media, mettendo in guardia i lettori dalla superficialità di certe tendenze. E’ un personaggio che non ha paura di dire quello che pensa e di sfidare le convenzioni, non esitando a parlare di temi considerati tabù, come il piacere femminile e le dinamiche di potere in cucina. La chef anonima si fa portavoce di un’autenticità che sembra mancare in un settore spesso dominato dall'apparenza e dalla competizione sfrenata. In definitiva, Slutty Cheff offre una prospettiva inaspettata e coraggiosa sul mondo della cucina, invitando a una riflessione critica sul modo in cui percepiamo e viviamo l'esperienza del cibo





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