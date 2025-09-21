SMA: Identificata una rara variante genetica che guida la scelta del trattamento

Un nuovo studio rivela una rara variante genetica nei pazienti con atrofia muscolare spinale (SMA), offrendo nuove prospettive per una diagnosi precoce e una terapia personalizzata. La ricerca evidenzia l'importanza dello screening neonatale e l'adattamento dei trattamenti in base al profilo genetico.

Nell'era delle terapie personalizzate , la ricerca sulle varianti genetiche coinvolte nell' atrofia muscolare spinale ( SMA ) riveste un ruolo cruciale. Comprendere i meccanismi genetici alla base della malattia è essenziale per selezionare precocemente i farmaci più efficaci e migliorare la prognosi per i pazienti.

Uno studio recente, pubblicato su Neurology Genetics dai ricercatori dell'Università degli Studi di Milano e della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, si concentra proprio su questo aspetto, individuando e caratterizzando una rara variazione genetica nei pazienti affetti da SMA. La presenza di questa variazione può guidare la scelta del trattamento più appropriato. L'indagine ha analizzato i dati di 149 pazienti con SMA nell'arco di 20 anni, rilevando nel 5% dei casi alcune varianti del gene SMN1 associate a una delezione eterozigote, ovvero un'alterazione genetica che coinvolge una sola delle due copie di un cromosoma. Stefania Corti, professoressa del “Centro Dino Ferrari” dell’Università degli Studi di Milano e co-responsabile dello studio, sottolinea l'importanza di questa scoperta: “L’identificazione di queste varianti rare è di cruciale importanza per migliorare la diagnosi e la prognosi dei pazienti con SMA”. Con l'avvento di terapie innovative come nusinersen, onasemnogene abeparvovec e risdiplam, una diagnosi genetica precisa e tempestiva può fare la differenza nel percorso terapeutico del paziente. Le delezioni eterozigoti di SMN1 sono risultate meno comuni rispetto a quelle omozigoti, presenti negli altri pazienti. Questa rarità può rendere difficile la loro individuazione durante lo screening neonatale, ritardando l'inizio delle terapie. \Dario Ronchi, co-coordinatore della ricerca, evidenzia l'approccio diagnostico integrato adottato nello studio: “Il nostro approccio diagnostico integrato, che combina tecniche quantitative come la PCR real-time e il sequenziamento diretto, rappresenta un cambio di paradigma nelle linee guida attuali”. Lo studio suggerisce di considerare l'avvio tempestivo della terapia nei pazienti con delezione eterozigote di SMN1 e un fenotipo clinico compatibile, senza attendere il completamento di tutti i test molecolari. È fondamentale affrontare il problema dei pazienti con varianti rare che sfuggono allo screening neonatale, garantendo analisi complete e tempestive per evitare ritardi terapeutici. L'impatto terapeutico di queste scoperte è significativo. I pazienti con alcune delle varianti rare individuate possono presentare fenotipi meno severi e rispondere in modo diverso alle terapie disponibili, rispetto a quelli con mutazioni più comuni. L'identificazione di queste varianti consente di personalizzare l'approccio terapeutico, adattando il tipo e l'intensità del trattamento in base al profilo genetico specifico di ciascun paziente. Questa conoscenza permette di prevedere la risposta terapeutica, in quanto le varianti identificate possono influenzare l'efficacia di farmaci come nusinersen e risdiplam, che agiscono su specifici meccanismi molecolari alterati da queste mutazioni. Ottimizzare il timing di intervento è un altro beneficio, spingendo a iniziare trattamenti reversibili come nusinersen o risdiplam immediatamente nei casi sospetti, senza attendere la completa caratterizzazione genetica. \Gli autori dello studio sottolineano l'importanza cruciale dello screening neonatale per la SMA, già attivo in diverse regioni italiane. Inoltre, evidenziano la necessità di implementare approcci diagnostici molecolari avanzati per identificare anche le forme più rare della malattia, che possono sfuggire agli screening tradizionali. La diagnosi precoce rimane un elemento chiave per il successo terapeutico. I trattamenti sono più efficaci se iniziati prima della comparsa dei sintomi. Le terapie geniche, come onasemnogene abeparvovec, hanno finestre temporali ottimali di somministrazione. Considerando che la degenerazione dei motoneuroni è irreversibile, un intervento tempestivo assume un'importanza vitale. L'analisi delle varianti genetiche rare apre nuove prospettive nella gestione della SMA, promettendo una medicina sempre più personalizzata e mirata, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti





