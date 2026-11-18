La Smart #2 arriva in Italia nel 2027 con prezzi da 17.590 a 25.690 euro. Ecco l'analisi dettagliata delle specifiche tecniche e le principali concorrenti nel segmento delle city car.

La nuova Smart #2 conquisterà il mercato italiano nell'estate 2027, inserendosi in un segmento di mercato altamente competitivo come quello delle city car. Il modello elettrico entrerà in vendita con un prezzo di listino che varia tra i 17.590 euro della versione base e i 25.690 euro della configurazione di top gamma, offrendo una soluzione moderna per la mobilità urbana. Questa arrivata segnalerà l'ingresso di un nuovo attore rilevante in una fascia di veicoli sotto i 4 metri di lunghezza, tradizionalmente dominati da modelli termici o ibridi consolidati.

Specifiche Tecniche e Dimensionali della Smart #2

La Smart #2 si caratterizza per una larghezza di 1.930 mm e un'altezza di 1.550 mm, garantendo una presenza stradale stabile e visibile. Il passo misura 1.870 mm, mentre il diametro di sterzata è ridotto a soli 6,95 metri, elemento che assicura un'agilità superiore nelle manovre in spazi ristretti tipici delle grandi città italiane. Il bagagliaio offre una capacità utile di 200 litri, soddisfacendo le esigenze quotidiane della guida urbana e extraurbana leggera.

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La versione elettrica è dotata di un motore con potenza di 60 kW e 130 Nm di coppia motrice, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi e una velocità massima di 140 km/h. L'accumulatore di energia Lfp (litio-ferro-fosfato) ha una capacità netta di 35,8 kWh, garantendo un consumo medio di 13,6 kWh/100 km e un'autonomia dichiarata nel ciclo Wltp. La ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all'80% della carica in soli 20 minuti, ottimizzando i tempi di sosta durante gli spostamenti.

Kia Picanto: Un'Alternativa Versatile e Tecnologica

La Kia Picanto rappresenta una delle concorrenti più agguerrite, offrendo un'ottima abitabilità interna per quattro adulti, sebbene la quinta postazione sia più sacrificata. Il design moderno è ispirato alla filosofia di design Tiger Nose di Kia, distinguendosi nettamente dagli standard estetici tradizionali del segmento. Disponibile con motorizzazioni a benzina e Gpl, la vettura è lunga 3.595 mm, larga 1.577 mm e alta 1.652 mm, con un passo di 2.400 mm.

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La capacità del bagagliaio varia da 255 litri a 1.010 litri con i sedili posteriori abbattuti, garantendo flessibilità pratica. La versione a benzina con motore tre cilindri Mpi da 1.0 litri eroga 47 kW di potenza e 88 Nm di coppia, con consumi medi di 6,6 l/100 km. Gli allestimenti Start e Luxe sono disponibili con prezzi che partono da 15.900 euro, offrendo una dotazione tecnologica di serie completa per competere efficacemente sul fronte dei costi.

Fiat 500 Electric: Icona Italiana con Prestazioni Elettriche

La Fiat 500 Electric mantiene il suo stile iconico rétro, risultando perfetta per due persone grazie al raggio di sterzata ridotto. Prodotta nello stabilimento di Mirafiori, la vettura è disponibile nella variante ibrida leggera a benzina e nella versione 100% elettrica, dalla quale eredita design, dimensioni e dotazioni tecnologiche avanzate. Le dimensioni sono di 3.633 mm di lunghezza, 1.684 mm di larghezza e 1.532 mm di altezza, con un passo di 2.322 mm.

Omologata per quattro persone, la Fiat 500 Electric ha un bagagliaio da 185 litri, espandibile fino a 440 litri. Il motore elettrico della versione pure eroga 81 kW di potenza e 160 Nm di coppia, raggiungendo una velocità massima di 150 km/h. L'autonomia nel ciclo Wltp è di 321 km, mentre in ambito urbano la percorrenza può raggiungere i 395 km. La ricarica rapida in corrente continua porta la carica dal 30 all'80% in 36 minuti, con un prezzo di listino di 34.600 euro per l'allestimento base.

Dacia Sandero e Toyota Yaris: Concorrenti Diretti e Affidabilità

La Dacia Sandero III è un modello compatto per cinque persone, spazioso e dotato di interni robusti, con sistemi Adas completi già dalla versione base. La produzione per il mercato europeo è terminata a fine 2025, ma il modello rimane reperibile nelle concessionarie con omologazione per cinque passeggeri. Con un motore a tre cilindri Mpi da 1.0 litri che eroga 46 kW, la vettura offre consumi medi Wltp di 5,1 l/100 km per la versione TCe 100.

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La Toyota Yaris, regina del mercato italiano, si presenta con un passo di 2.300 mm e barre sul tetto come optional. Il modello a benzina da 1.0 litri offre una potenza di 51 kW, mentre la versione ibrida 1.5 Hybrid eroga 75 kW, garantendo efficienza e prestazioni superiori. La Toyota Yaris mantiene una posizione dominante grazie alla sua affidabilità consolidata e alla forte domanda da parte dei consumatori italiani, rappresentando un punto di riferimento nel settore delle auto piccole e pratiche.