Smart #5: Il Test Drive da Milano a Padova rivela l'Evoluzione del Marchio

Un viaggio da Milano a Padova serve per valutare la nuova Smart #5, la SUV elettrica più grande e potente del marchio. Il test rivela un'auto spaziosa, silenziosa e con un'ottima autonomia, pur evidenziando alcuni aspetti da migliorare nell'assistenza alla guida.

Ci sono viaggi che sembrano appositamente studiati per valutare un'automobile. Percorrere l'A4, da Milano a Padova, significa affrontare 245 chilometri di asfalto che ben conoscono il peso del traffico e i capricci del meteo, una prova perfetta per capire se la nuova Smart #5 , la più grande, potente e tecnologicamente avanzata nella storia del marchio, abbia realmente le caratteristiche per diventare la prima vera 'macchina di famiglia' firmata Smart.

Il brand, noto per le sue compatte urbane simbolo di un nuovo modo di vivere la città, ha ampliato i suoi orizzonti. Oggi, guidare non solo è possibile, ma anche piacevole, con linee personali e un posteriore distintivo, un po' pesante. Guidando, ci si diverte a scoprire dettagli come il pulsante per aprire il bagagliaio nascosto nella 'A' di SMART, un tocco di stile che strappa un sorriso. L'abitacolo offre spazio abbondante e sedili reclinabili. L'auto è silenziosa, grazie a un'ottima insonorizzazione: i doppi vetri e i rivestimenti fonoassorbenti fanno la differenza. Non manca neppure l'attenzione ai dettagli che richiama la tradizione: l'apertura della tendina del tetto panoramico rievoca simboli familiari a chi ha guidato le prime Smart, con un raggio di sterzata inaspettato per un SUV di queste dimensioni. L'accelerazione è reattiva e la guida piacevole. Tuttavia, quando si attiva il mantenimento di corsia al livello massimo, l'intervento elettronico può risultare un po' troppo invadente, specialmente per i neofiti, un aspetto utile per la sicurezza. L'autonomia promessa è notevole, arrivando a sfiorare i 600 km, e i consumi si dimostrano efficienti. Durante il nostro test, abbiamo ricaricato a Padova, con la batteria a metà carica, sfruttando le nuove colonnine IPlanet a 400 kW, finalmente allineate agli standard più avanzati. Va detto che potenze così elevate non sempre sono sfruttate appieno, poiché la velocità di assorbimento della batteria può variare. Con l'arrivo di questo nuovo modello, le vendite in Italia sono destinate a crescere, riportando Smart al centro delle nostre città. La #5 segna un punto importante: più grande, più versatile, capace di accompagnarti da Milano a Padova con la leggerezza di un viaggio ben riuscito. Un'auto elettrica che sorprende e lancia un messaggio chiaro: Smart non ha smesso di reinventarsi. Il prezzo di partenza è di 47.935 euro, che scende se si considerano gli incentivi statali e le offerte promozionali





