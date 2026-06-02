Smart TV Samsung bloccate dallo schermo pop-up di polyfill.io: cosa fare

Molti utenti italiani con Smart TV Samsung vedono comparire un insistente pop-up che richiede username e password durante la visione del digitale terrestre. Il problema, legato allo standard HbbTv, non è un guasto hardware ma un malfunzionamento dei servizi interattivi. Ecco come risolvere temporaneamente e perché non bisogna inserire i propri dati.

I possessori di Smart TV Samsung in Italia stanno affrontando un problema diffuso e preoccupante che blocca la visualizzazione dei programmi del digitale terrestre . Un messaggio invasivo, apparentemente proveniente dal dominio polyfill.io, si sovrappone allo schermo chiedendo l'inserimento di nome utente e password.

Questo pop-up compare in modo improvviso durante la fruizione dei canali normali e, una volta apparso, risulta persistente: cambiare canale, spegnere e riaccendere la televisione o anche cancellare la cronologia non riescono a eliminarlo. Anche un soft reset, ottenuto tenendo premuto il tasto di accensione del telecomando per circa sei secondi, fornisce solo una tregua temporanea, poiché il fastidioso avviso ricompare non appena ci si sintonizza su determinati canali.

Il fenomeno è stato segnalato da numerosi utenti sui forum ufficiali Samsung, ma l'azienda, al momento della stesura di questo articolo, non ha ancora diffuso una comunicazione ufficiale in merito. Secondo le prime ricostruzioni pubblicate dal Corriere della Sera, l'origine del problema non sarebbe da ricercare in un guasto hardware del televisore, bensì in un malfunzionamento del sistema HbbTv, lo standard europeo che integra la televisione tradizionale con i servizi interattivi basati su internet.

Sembra che alcune emittenti televisive possano aver riscontrato difficoltà con i propri fornitori di questi servizi, innescando l'anomalia legata al dominio polyfill.io. Polyfill è effettivamente una libreria software utilizzata per garantire la compatibilità di funzionalità moderne nei browser web più datati, ma la sua comparsa in questo contesto è del tutto inappropriata e sospetta.

Il pericolo principale è di natura informatica: la schermata richiede credenziali di accesso e l'invito unanime degli esperti di cybersecurity è quello di non inserire assolutamente alcuna informazione personale, password o dato sensibile, per evitare il furto di identità o l'accesso non autorizzato agli account. In attesa di una soluzione definitiva da parte di Samsung o delle emittenti coinvolte, esiste una procedura efficace per aggirare il blocco e ripristinare la visione standard.

Gli utenti possono disattivare temporaneamente le funzioni interattive tramite il telecomando, seguendo il percorso che porta alla disattivazione delle "Trasmissioni avanzate". Questa operazione disabiliterà momentaneamente servizi come le statistiche in tempo reale o la possibilità di avviare i programmi dall'inizio, ma consentirà di tornare a guardare i canali del digitale terrestre senza interruzioni.

Per una maggiore sicurezza, è inoltre consigliato effettuare una pulizia approfondita dei dati di navigazione dal menu della TV, eliminando eventuali tracce residue che potrebbero perpetuare il problema





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