Smart working aumenta le bollette energetiche: studio di novembre 2026

Lo studio mensile mostra un incremento medio di circa 39 euro sulle bollette di famiglia per l'uso del smart working. Analizza costi di luce, gas e suggerimenti per ridurli.

Lo smart working, oltre a ridurre costi di trasporto, fa salire le bollette domestiche. Una ricerca condotta a inizio novembre 2026, con dati di mercato sui prezzi di luce e gas, mostra un incremento medio di circa 39 euro al mese per famiglia, quando almeno una persona è presente in casa durante i cinque giorni lavorativi.

Dettaglio dei costi energetici

L'aumento delle spese di elettricità è principalmente dovuto ad un'illuminazione più intensa e a elettrodomestici in funzione più a lungo, con un consumo aggiuntivo stimato fino a 28 kWh annui solo per le luci. Cucinare a casa, soprattutto con fornelli a induzione, e utilizzare più frequentemente la lavastoviglie, aggiungono altri 40 kWh all'anno. In estate, la maggiore esigenza di aria condizionata porta a un consumo supplementare di 180 kWh.

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Per il gas, l'uso aumentato durante i mesi invernali, quando si deve mantenere la casa calda durante le ore centrali, comporta una spesa più elevata. Le stime risultano uguali per le due famiglie analizzate, indipendentemente dalla presenza di figli, poiché l'assunzione del costo medio di 39 euro è basata su consumi di partenza uguali e sulla presenza continuativa di almeno una persona durante la settimana lavorativa.

Reazioni dei famigliali e strategie di risparmio

Le famiglie affrontano l'aumento di bolletta adottando strategie pratiche: l'uso di carichi complessi sul lavaggio, la programmazione di elettrodomestici a basse temperature e la riduzione degli orari di illuminazione durante l'inverno. Alcuni professionisti, compreso Veronica Bruganelli, indicano che la scelta di stabilire orari di lavoro più efficienti può limitare gli sprechi energici.

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L'importanza di considerare isolamento, dimensioni della dimora e zona climatica è enfatizzata nei confronti delle stime di spesa. Ogni famiglia può ottenere benefici attraverso l'adozione di soluzioni intelligenti, come sensori di movimento e termostati programmabili.

Impatto a lungo termine e prospettive future

Con l'aumento di una percentuale pari a 39 euro su bollette, le famiglie possono pianificare un bilancio più preciso per la gestione domestica. Affidandosi a misure preventive e a una pianificazione consapevole, è possibile mantenere il vantaggio della mobilità ridotta senza subire un costo elevato. Il conscio uso di energia legislato sembra offire una strada verso un equilibrio tra lavoro a distanza e sostenibilità.