Smart Working e Sicurezza sul Lavoro: Un'Analisi delle Tendenze e delle Implicazioni

L'analisi approfondisce le implicazioni dello smart working sulla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al dovere di informazione e alle nuove sfide per la prevenzione. Vengono esaminate le tendenze in atto, con un focus sui diversi settori e sulle strategie adottate dalle aziende. L'articolo include anche informazioni sui vantaggi offerti dal Fatto Quotidiano ai suoi lettori, e una intervista a Boris Becker sul tennis italiano.

Il tema della sicurezza sul lavoro in modalità smart working è di crescente importanza, con un focus particolare sul dovere di informazione del personale. La normativa, già delineata dall'articolo 22 della legge 81 del 2017, stabilisce chiaramente le responsabilità in materia di salute e sicurezza. Fondazione Consulenti per il Lavoro sottolinea il rafforzamento di questo principio, che negli ultimi anni ha trovato applicazione pratica e sostegno dottrinale.

L'analisi condotta evidenzia come l'assenza di un controllo diretto da parte del datore di lavoro sugli ambienti di lavoro da remoto possa attenuare l'efficacia delle tradizionali misure di prevenzione, basate sull'intervento diretto sui luoghi di lavoro. Questo scenario impone un'attenta valutazione e l'implementazione di strategie alternative per garantire la sicurezza dei lavoratori.\L'adozione dello smart working è in costante crescita, con un aumento significativo del numero di lavoratori che operano da remoto. I dati mostrano un incremento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Un'indagine condotta a fine 2025 ha rilevato il maggiore aumento nel settore pubblico (+11%), dove attualmente 555.000 persone lavorano in smart working, rappresentando il 17% dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Anche le grandi imprese registrano un aumento (+1,8%), con il 53% del personale che lavora da remoto (1.945.000 persone). In contrasto, le piccole e medie imprese (Pmi) e le microimprese mostrano una controtendenza, con una diminuzione dei lavoratori in smart working (-7,7% nelle Pmi, -4,8% nelle microimprese), che rappresentano solo l'8% del totale. Questa diversità di tendenze evidenzia le differenti strategie e le diverse capacità di adattamento delle aziende di fronte alle nuove modalità di lavoro.\Il Fatto Quotidiano offre diversi vantaggi per i suoi lettori. È possibile accedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito web, consultare l'archivio completo e usufruire di sconti esclusivi su corsi e prodotti. Sono disponibili promozioni speciali, come sconti sull'abbonamento a TvLoft e sui libri Paper First, oltre alla possibilità di tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a un prezzo ridotto. I lettori possono partecipare in diretta alla riunione di redazione e accedere agli articoli del quotidiano con un ritardo di 7 giorni rispetto alla pubblicazione. È inoltre disponibile una card digitale con accesso ai vantaggi esclusivi delle partnership. Il mondo dello sport, con un'intervista all'ex campione tedesco Boris Becker, rivela approfondimenti sul tennis italiano e i suoi successi. L'intervista verte anche sui temi globali e sul significato dei Laureus Awards, in vista della cerimonia a Madrid





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