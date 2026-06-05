Smart Working: una commedia italiana sorprendentemente piacevole

La nuova commedia di Svevo Moltrasio, intitolata Smart Working, è una bellissima e inaspettata lettera d'amore all'ufficio e a tutto ciò che rende questa tipologia di lavoro un'esperienza a cui non dovremmo rinunciare così facilmente.

La nuova commedia di Svevo Moltrasio , intitolata Smart Working , è una bellissima e inaspettata lettera d'amore all'ufficio e a tutto ciò che rende questa tipologia di lavoro un'esperienza a cui non dovremmo rinunciare così facilmente.

La storia segue la vita di Laura e Giuliano, una coppia che si trova a gestire un trasloco e un figlio durante le vacanze estive. Tuttavia, la loro quotidianità cambierà radicalmente quando i colleghi di Giuliano inizieranno ad andare tutte le mattine a casa loro per lavorare in smart. L'appartamento si trasformerà in un improvvisato 'ufficio casalingo'.

Il film riesce a comunicare in modo semplice e diretto con lo spettatore, affrontando temi come il lavoro, la coppia, il tradimento e i rapporti umani. Un plauso va fatto agli attori di questo film, tra cui Maccio Capatonda, Sara Lazzaro e Svevo Moltrasio. La scelta di ambientare il film in una città come Torino dà alla storia un tono ben preciso e un ulteriore tocco di originalità.

Smart Working è una bellissima sorpresa e una visione davvero consigliata soprattutto a chi è stanco di andare tutte le mattine in ufficio. Dopo aver visto questo film, tornerete ad amare un po' di più quel vostro tanto 'odiato' luogo di lavoro, i vostri colleghi e quei 'noiosi' ma irrinunciabili rituali quotidiani.

Lo farete perché vi renderete conto che, per quanto diciamo di odiarlo, non possiamo fare a meno di quel caos che, forse, ci rende la vita migliore proprio perché è un caos condiviso





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Smart Working Svevo Moltrasio Commedia Italiana Ufficio Lavoro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Smart Working: 'Maurizio Nichetti un mio mito personale', dice Maccio Capatonda, protagonista del film di Svevo MoltrasioAbbiamo incontrato Maccio Capatonda, protagonista, e Svevo Moltrasio, attore e regista, per la commedia corale Smart Working, che arriva al cinema il 4 giigno. Ecco la nostra intervista.

Read more »

Giornata nazionale dell'Arma dei Carabinieri: celebrazioni in ItaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata nazionale dell'Arma dei Carabinieri: eventi e celebrazioni in Italia

Read more »

Lavorare da casa rende più soli e 'fa male', ecco 'i danni' da smart workingIn uno studio pubblicato su Science l'impatto sul benessere mentale

Read more »

Samsung chiarisce il caso Polyfill.io, la schermata che blocca le Smart Tv: «Colpa dei canali locali lombardi»Il produttore coreano rompe il silenzio e spiega che l'anomalia riguarda il servizio HbbTV utilizzato da alcune emittenti del digitale terrestre in Lombardia.

Read more »