SmartBilly: un nuovo modello di gestione delle utenze per risparmiare sui costi di luce e gas

SmartBilly è un nuovo modello di gestione delle utenze che punta a semplificare radicalmente il processo della scelta e del passaggio a un operatore più economico. La piattaforma analizza in modo continuativo le bollette di luce e gas dell’utente che si affida ai suoi servizi, confronta le migliaia proposte disponibili sul mercato e individua quelle potenzialmente più vantaggiose in base ai reali consumi.

Confrontare tariffe di luce e gas e cambiare operatore costa tempo e pazienza. E’ tuttavia una operazione che può far risparmiare molti soldi. Secondo dati elaborati da Cga e Arera i consumatori italiani finiscono spesso per pagare fino al 37% in più rispetto a quanto spenderebbero con l’offerta più conveniente disponibile sul mercato.

Adesso un aiuto agli utenti di luce e gas arriva da SmartBilly, un nuovo modello di gestione delle utenze che punta a semplificare radicalmente il processo della scelta e del passaggio a un operatore più economico. La piattaforma, che si definisce un energy manager digitale, analizza in modo continuativo le bollette di luce e gas dell’utente che si affida ai suoi servizi, confronta le migliaia proposte disponibili sul mercato e individua quelle potenzialmente più vantaggiose in base ai reali consumi.

Il servizio è rivolto sia alle famiglie, sia alle imprese. Ma soprattutto, e questo fa la differenza, SmartBilly una volta che ha individuato una soluzione più vantaggiosa rispetto al contratto attivo del cliente, gestisce direttamente il cambio di fornitore, garantendo la continuità del servizio e senza richiedere alcuna azione da parte dell’utente. Nel caso dei contratti di luce e gas di casa, si arriva a circa tre cambi di operatore all’anno, tutti gestiti da SmartBilly.

In questo modo l’utente risparmia tutta la fase della burocrazia e soprattutto eliminare uno dei principali ostacoli al risparmio energetico: i tempi lunghi per la scelta di un nuovo contratto e la sua firma





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