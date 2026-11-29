L'analisi del fenomeno 'Smoove Off' su TikTok e la manipolazione dell'immagine di Theo Von per diffondere discorsi d'odio e suprematismo bianco.

Una canzone generata dall'intelligenza artificiale, dal titolo ' Smoove Off', sta diffondendosi rapidamente su TikTok, diventando la colonna sonora involontaria di numerosi contenuti estremisti e razzisti. L'ascolto di questa traccia ha rivelato come l'algoritmo possa essere utilizzato per addestrare le piattaforme a mostrare materiale propagandistico, teorie del complotto e messaggi d'odio mascherati da ironia surreale. Il fenomeno ha assunto un carattere ricorrente, con video che mostrano personaggi finti, animali e persino icone della cultura pop che cantano versi carichi di suprematismo.

Origini e diffusione virale del brano Smoove Off

La versione originale di 'Smoove Off' risale al 2025 ed è stata creata da un artista digitale che utilizza lo pseudonimo 2Sturdy. Il brano, prodotto interamente mediante strumenti di intelligenza artificiale, riprende uno stile country-blues del sud degli Stati Uniti, caratterizzato da una componente musicale cupa e oscura. Il ritornello ripete ossessivamente la frase 'It's over, blow your shit smooth off, smoooooth offfff', che in italiano potrebbe essere tradotta approssimativamente con 'È finita, fatti saltare la testa di netto, di nettoooo'.

Also read Il film di Quentin Tarantino e David Fincher

Nonostante l'uscita iniziale abbia avuto una diffusione limitata, il brano è tornato alla ribalta grazie alla convergenza con un meme virale nato nell'estate di quest'anno. Tale meme ritrae il comico e podcaster statunitense Theo Von, originario del Tennessee, con un sorriso in primo piano e il testo 'Nigga, it's over'. Questa combinazione ha trasformato un audio relativamente sconosciuto in un veicolo di trasmissione per messaggi politici estremisti.

Manipolazione dell'immagine di Theo Von e uso dell'AI

Il comico Theo Von è diventato involontariamente protagonista di questa onda di disinformazione. La sua immagine è stata manipolata digitalmente per apparire in contesti paradossali, come seduto al pianoforte in uno smoking bianco, suonando una versione strumentale di 'Smoove Off'. Una versione particolarmente virale di questo video è stata pubblicata all'inizio di novembre dall'utente @chasethemunny sulla piattaforma.

Advertisement

Sebbene Theo Von abbia spesso sottolineato con toni scherzosi l'artificiosità di questi contenuti, dichiarando ad esempio di non possedere un completo simile, i video generati dall'AI hanno aggiunto le parole 'Nigga it's over' alla canzone. Questa modifica ha innescato un incendio mediatico, trasformando l'immagine del comico in un simbolo di meme razzisti e suprematisti. La sua partecipazione alla campagna elettorale Maga del 2024, durante la quale ha ospitato personaggi controversi, lo ha reso un bersaglio facile per questa narrativa.

Strategie di normalizzazione dell'odio online

Il fenomeno di 'Smoove Off' illustra un cambiamento fondamentale nella diffusione dei contenuti estremisti. Oggi, gran parte dei messaggi razzisti e suprematisti non si diffondono più attraverso manifesti ufficiali o discorsi diretti, ma tramite contenuti apparentemente ironici e surreali. Questa strategia permette di sedimentare gradualmente nella percezione collettiva discorsi d'odio che, altrimenti, verrebbero immediatamente respinti.

I video che accompagnano la traccia includono spesso elementi di 'immondizia AI fintamente giocosa', come false pubblicità che denigrano la comunità Rom o teorie su aerei che sorvolano muri di ghiaccio costruiti dagli Illuminati. Questa satira oscura funge da cavillo di ingresso per idee marginali, normalizzandole attraverso la ripetizione e l'associazioni casuali nel feed degli utenti. La mancanza di contesto immediato rende difficile per gli utenti comuni riconoscere la natura offensiva dei contenuti.

Impatto sulle piattaforme e reazioni dell'ecosistema digitale

L'esplosione virale di questo contenuto ha raggiunto le piattaforme X, Reddit e TikTok, con post e video che hanno ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni e decine di migliaia di like e ricondivisioni. La facilità con cui l'IA genera questi video profondi e audio manipolati rappresenta una sfida significativa per i moderatori dei contenuti. La versione razzista di 'Smoove Off' dimostra come la tecnologia possa essere sfruttata per amplificare messaggi di odio a una velocità e con una portata che i metodi tradizionali non potrebbero mai eguagliare.

Advertisement

Per gli utenti che desiderano comprendere meglio queste sottoculture digitali, la presenza di questa canzone nel feed di TikTok è un indicatore chiaro di come gli algoritmi possano essere orientati verso contenuti estremisti. La ricerca del termine ha portato alla luce una vasta gamma di video che utilizzano la stessa traccia, confermando la sua centralità in questa nuova ondata di disinformazione online. La natura virale e la facile replicabilità di questi contenuti suggeriscono che il fenomeno è destinato a continuare a evolversi, richiedendo una maggiore vigilanza e consapevolezza da parte di tutti gli attori dell'ecosistema informativo.