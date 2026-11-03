Snam e GNL: il pilastro energetico di Piombino e Ravenna

L'Italia consolida la sicurezza energetica con i terminali GNL di Snam. Dati 2025 mostrano l'importanza di Piombino e Ravenna nel mix energetico nazionale.

Il gas naturale liquefatto ha consolidato la sua posizione come elemento fondamentale per la stabilità del sistema energetico italiano negli ultimi cinque anni. La quota di forniture GNL è passata dal tredici per cento a un terzo del totale, segnando un cambiamento strutturale significativo.

Dati 2025 e crescita dei flussi

Nel corso dell'anno 2025, sono arrivate in Italia complessivamente 221 navi cariche di gas naturale liquefatto. Questo dato rappresenta un netto incremento rispetto alle 151 unità registrate nell'anno precedente, confermando l'accelerazione nel volume delle importazioni via mare.

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La diversificazione delle rotte di approvvigionamento ha raggiunto livelli senza precedenti. Durante i primi otto mesi del 2026, dopo la crisi di Hormuz, i carichi dal Qatar sono diminuiti a tredici su 145. Al contrario, gli arrivi dagli Stati Uniti hanno superato la soglia di 96 navi. Il resto del volume è stato fornito da Algeria, Nigeria, Mauritania, Senegal, Trinidad e Tobago, Congo e Guinea Equatoriale.

In questo stesso periodo, l'Italia ha importato oltre 13 miliardi di metri cubi di GNL. Tale volume corrisponde al trentadue per cento degli approvvigionamenti totali e si configura, insieme al gas algerino che arriva a Mazara del Vallo, come la principale fonte di approvvigionamento gassifero del Paese.

Capacità e ruolo dei terminali italiani

L'Italia conta attualmente cinque terminali di rigassificazione. La capacità combinata annua di questi impianti è pari a poco meno della metà della domanda nazionale di gas. Tale volume è identico a quello del gas importato dalla Russia nel 2021, prima dello scoppio del conflitto con l'Ucraina e della successiva sospensione dei flussi tramite gasdotti da Mosca.

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Questa infrastructura colloca l'Italia al terzo posto per capacità rigassificante nell'Unione europea, superata solo da Spagna e Francia. La capacità totale complessiva ammonta a 22,4 miliardi di metri cubi annui, un dato cruciale per la resilienza della rete.

Il terminale onshore di Rovigo, situato al largo della città, rappresenta un pilastro operativo. Snam detiene il trenta per cento della proprietà di questa struttura. La capacità installata di 9,5 miliardi di metri cubi è stata sfruttata intensamente: nel 2025, l'impianto ha immesso in rete 8,2 miliardi di metri cubi.

Questo volume rappresenta oltre il quaranta per cento di tutto il GNL arrivato in Italia in quell'anno. Inoltre, equivale al tredici per cento circa dei consumi nazionali totali, dimostrando l'efficienza operativa dell'infrastruttura fissa esistente.

L'impatto strategico delle nuove navi

Le novità più recenti comprendono due navi rigassificatrici acquistate da Snam su mandato del Governo italiano. Ciascuna di queste strutture mobili può rigassificare fino a 5 miliardi di metri cubi all'anno, aggiungendo flessibilità critica alla rete.

La nave FSRU di Piombino è entrata in esercizio commerciale nel luglio del 2023. Nel 2025, è stata identificata come uno dei terminali più utilizzati in Europa. L'impianto ha immesso in rete circa 4,2 miliardi di metri cubi, contribuendo in modo determinante alla copertura della domanda.

La seconda nave, operativa al largo di Punta Marina a Ravenna, ha iniziato le sue attività commerciali nel giugno del 2025. Nella seconda parte dell'anno, ha già iniziato a fornire il proprio contributo alla sicurezza energetica del Paese, integrando la capacità esistente.

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Altre strutture storiche restano fondamentali nel mix. Il terminale di Panigaglia, vicino a La Spezia, è operativo dal 1971 e dispone di 3,5 miliardi di metri cubi di capacità. Al largo di Livorno opera il terminal di Ginostra, in funzione dal 2013, con 5 miliardi di metri cubi di capacità annua e 4,2 miliardi rigassificati nel 2025.

Vantaggi competitivi e sicurezza strategica

Il gas naturale liquefatto si è trasformato da strumento di flessibilità commerciale a pilastro della sicurezza energetica. La ragione di questa evoluzione è strutturale: il GNL non dipende da un unico gasdotto, permettendo arrivi da qualsiasi Paese produttore raggiungibile via mare.

Questa caratteristica protegge il sistema dalle turbolenze geopolitiche e dalle crisi specifiche di singole rotte di approvvigionamento. Avere più terminali significa poter cambiare punto di provenienza nell'eventualità che una rotta si chiuda, garantendo continuità di servizio.

L'importanza operativa dei volumi in gioco è elevata. Secondo i dati di Snam, una sola ora di rigassificazione del terminale di Piombino immette in rete il gas necessario per un anno di riscaldamento e acqua calda di 8 ospedali. Questa metrica evidenzia il valore critico dell'infrastruttura per il welfare e la stabilità sociale.

La capacità di adattamento del sistema italiano è ulteriormente rafforzata dalla presenza di Snam, che nel 2026 ha preso il pieno controllo del terminal di Livorno. La gestione integrata di queste risorse permette una risposta rapida alle variazioni dei prezzi internazionali e alle emergenze geopolitiche.

La diversificazione delle fonti rimane la chiave della resilienza. Con fornitori che vanno dal Qatar agli Stati Uniti, fino all'Africa occidentale e al Nord America, l'Italia ha creato un modello di approvvigionamento robusto. Questo asset, unito alle nuove capacità di rigassificazione, posiziona il Paese in una condizione di vantaggio competitivo per gli anni a venire.