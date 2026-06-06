Sneakers gialle, il trend dell'estate 2024: come abbinarle con stile

Le sneakers color giallo sono il must-have della stagione estiva. Scopri i modelli più chic da Miu Miu, Bottega Veneta, Autry e altri brand e impara a combinarle con capi basic o look audaci per un effetto Riviera contemporaneo. Dalla palette accesa agli abbinamenti con quadretti Vichy e pois, ecco come rendere le scarpe da ginnastica il fulcro di outfit freschi e di carattere.

Da Miu Miu a Bottega Veneta, le sneakers colorate da donna scelgono il giallo, destinazione un guardaroba capace di infondere una solarità moderna. Le scarpe da ginnastica sono diventate un pezzo forte, un raggio di sole metropolitano che spezza la monotonia dei toni neutri.

Giugno è il momento ideale per osare e lanciarsi verso nuovi orizzonti cromatici, trasformando l'esitazione in sicurezza. I modelli dell'estate portano un flash negli outfit con palette che spaziano dal giallo abbagliante a toni più golosi o eterei. Spesso, come insegna l'Air Max di Nike, la magia sta nel prendere lo sport puro e catapultarlo sui marciapiedi delle metropoli. Autry, ad esempio, con il modello Falcon in un mosaico tessile dove dettagli color limone agiscono come riflettori.

Jacquemus scende in pista da ballo con un modello in pelle giallo sole, mentre l'abbinamento ideale? Con shorts in denim strappati o un completo in lino bianco. Miu Miu propone sneakers con inserti patchwork a contrasto, Dries Van Noten le abbina a pantaloni palazzo fluidi a pois multicolore, sempre con un top neutro in bianco panna. Un mix modernamente ritmato per un'eleganza senza sforo in città





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